Cuáles son los radares y cámaras de velocidad que ordenaron retirar en Chaco y Corrientes

Según las Disposiciones 7/2026 y 8/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional ordenó dar de baja decenas de radares y cámaras de velocidad, instalados en rutas de Chaco y Corrientes.

Dicha medida se concretó luego de detectar problemas en su implementación y falta de operatividad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó intervención y resolvió la baja definitiva de los dispositivos.

En Chaco, la disposición 7/2026 indica que se dieron de baja 61 cinemómetros fijos distribuidos en rutas nacionales como la RN16, RN95, RN11 y RN89.

Entre las localidades afectadas se encuentran Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.

Algunos puntos específicos donde estaban instalados los dispositivos son:

RN16: Km 10, Km 14,3, Km 34, Km 55,1, Km 115, Km 116, Km 154

RN95: Km 1075,9, Km 1114,9, Km 1178

RN11: Km 1019,7

RN89: Km 175,9, Km 190, Km 211, Km 229,2

En Corrientes, la disposición 8/2026 ordenó la baja de dos cinemómetros móviles marca TRUCAM, modelo LTI 20/20, que operaban en la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 684 y 687, en el municipio de Santo Tomé.

Según los relevamientos realizados por la ANSV, muchos de los dispositivos en Chaco ya no se encontraban operativos, pese a haber sido homologados en 2022. En Corrientes, el municipio de Santo Tomé solicitó la baja por «inconvenientes sobrevinientes en su implementación», lo que llevó a que los equipos dejaran de utilizarse.

La ANSV, como autoridad nacional en materia de seguridad vial, dispuso: