Cuáles son los radares y cámaras de velocidad que ordenaron retirar en Chaco y Corrientes

Resistencia. La normativa detalla la eliminación de 61 radares en la provincia de Chaco y 2 en Corrientes, todos previamente homologados y autorizados para controlar infracciones en rutas nacionales.
Dicha medida se concretó luego de detectar problemas en su implementación y falta de operatividad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó intervención y resolvió la baja definitiva de los dispositivos.
En Chaco, la disposición 7/2026 indica que se dieron de baja 61 cinemómetros fijos distribuidos en rutas nacionales como la RN16, RN95, RN11 y RN89.
Entre las localidades afectadas se encuentran Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.
Algunos puntos específicos donde estaban instalados los dispositivos son:
- RN16: Km 10, Km 14,3, Km 34, Km 55,1, Km 115, Km 116, Km 154
- RN95: Km 1075,9, Km 1114,9, Km 1178
- RN11: Km 1019,7
- RN89: Km 175,9, Km 190, Km 211, Km 229,2
En Corrientes, la disposición 8/2026 ordenó la baja de dos cinemómetros móviles marca TRUCAM, modelo LTI 20/20, que operaban en la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 684 y 687, en el municipio de Santo Tomé.
Según los relevamientos realizados por la ANSV, muchos de los dispositivos en Chaco ya no se encontraban operativos, pese a haber sido homologados en 2022. En Corrientes, el municipio de Santo Tomé solicitó la baja por «inconvenientes sobrevinientes en su implementación», lo que llevó a que los equipos dejaran de utilizarse.
La ANSV, como autoridad nacional en materia de seguridad vial, dispuso:
- Registrar la baja en el Registro Nacional de Cinemómetros Móviles de Control de Velocidad.
- Notificar a las provincias, municipios, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Defensorías del Pueblo.
- Realizar seguimiento y control para garantizar el cumplimiento de la disposición.