UNCAus destaca el trabajo de análisis del agua que realiza la institución

Sáenz Peña. El laboratorio de calidad de agua de la universidad nacional del Chaco Austral (Uncaus) en Sáenz Peña dio a conocer la labor que realizan en el control y la aptitud para el consumo humano.

Desde el Laboratorio de Calidad de Agua de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) dieron a conocer el trabajo que realizan en el control de calidad de alimentos y el agua para consumo humano. «Queremos acercar a la comunidad información sobre nuestra actividad y el trabajo que realizamos en relación al control y análisis de la calidad del agua. Incluso se llegó a detectar casos de «no apto» en controles de agua que llegaron al laboratorio, sobre todo desde la parte privada, que son las envasadoras de bidones», resaltaron desde el laboratorio.

NORTE pudo conversar con los profesionales universitarios que se abocan en las tareas en el laboratorio de control de calidad del agua, que está a cargo de la ingeniera Noelia Varela. Todo se dio tras los cuestionamientos de varios vecinos de barrios de la ciudad al considerar que el agua de la red suministrada por la empresa Sameep no estaría en condiciones de ser consumida, sobre todo para «personas de una cierta franja etaria y mostraron con la turbiedad que llega el en algunos barrios».

Casi tres décadas

El laboratorio de la Uncaus se encuentra en funcionamiento desde el año 1998, así lo recordaron las autoridades de la universidad y agregaron que, en sus inicios, nació como una respuesta a las necesidades del sector rural, con el objetivo de conocer la calidad del agua utilizada principalmente para el consumo animal.

Con el paso del tiempo y sobre la base de protocolos oficiales y a los criterios establecidos por el Código Alimentario Argentino (CAA), se incorporaron los análisis de agua destinada al consumo humano. En este sentido, dijeron que «actualmente desde el laboratorio realizamos análisis de agua para el sector agropecuario, para particulares, instituciones y empresas expendedoras de agua, brindando un servicio orientado a la prevención y al cuidado de la salud», destacaron.

Estudios del laboratorio

Con la necesidad de transmitir tranquilidad a la población sobre los controles que pasan por el laboratorio de la Uncaus, los responsables dijeron que «los estudios que llevamos a cabo incluyen análisis físico-químicos, tales como pH, conductividad, turbiedad, sólidos disueltos totales, alcalinidad, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos, y análisis microbiológicos indicadores, entre ellos coliformes totales y Escherichia coli, NMP, conforme a la normativa vigente para agua de consumo humano».

En este contexto indicaron que desde la casa universitaria «en promedio el laboratorio procesa aproximadamente 250 muestras de agua por año, lo que permite contar con información sistemática sobre la calidad del recurso hídrico en la región». «Como ocurre en cualquier laboratorio que realiza controles de calidad, en algunas muestras analizadas se han detectado resultados no aptos», aclararon.

Los resultados no aptos no pueden interpretarse de manera generalizada, ya que cada muestra representa un punto y un momento específico. El hallazgo de no aptitud forma parte del control sanitario normal y no implica necesariamente un problema en el sistema de abastecimiento general, sino que muchas veces está asociado a condiciones particulares de origen o almacenamiento del agua. «Consideramos fundamental destacar la importancia del análisis del agua como una herramienta preventiva, ya que permite evaluar su aptitud en el punto y momento del muestreo, así como detectar posibles problemas asociados al origen del agua o a su almacenamiento», aclararon.

Recomendaciones

Como recomendaciones generales los ingenieros del laboratorio, sugirieron «mantener limpios y en buen estado los tanques y reservorios domiciliarios, realizar limpiezas periódicas y, ante dudas sobre la calidad del agua, adoptar medidas preventivas como el hervido o la correcta desinfección, especialmente en el caso de aguas provenientes de perforaciones».

Además, desde el Laboratorio de Calidad de Agua de la Uncaus reiteraron que «el compromiso con el cuidado de la salud de la comunidad y con el acceso a información confiable». «Consideramos fundamental abordar estas situaciones desde la prevención, la responsabilidad y el trabajo conjunto, poniendo a disposición el conocimiento técnico como una herramienta al servicio de la sociedad», finalizaron.

Compartir