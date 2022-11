De representar al Chaco en Certámenes nacionales a ser «ninguneada» en la FNA

Sáenz Peña. La voz líder de la banda musical Factor Cumbia de Sáenz Peña, Docente de música, Cantante y Abogada, Antonella Acosta cuestionó a Luisina Lita y a los organizadores de la Fiesta del Algodón por la casi nula convocatoria de artístas saenzpeñenses. El enojo con la «privatización» de Pérez Pons crece.

Tras conocerse la postura pública de la joven artista saenzpeñense en las redes sociales para exteriorizar su descontento ChM publicó que Acosta pidió a los organizadores «media pila», cuestionó a la concejal y presidente del PJ local por no defender a los valores locales y en especial a las mujeres.

La actitud de Santiago Pérez Pons, el ex macrista que hoy es ministro de Capitanich, generó enojos y hasta presentaciones judiciales tras la acción de «privatizar» la fiesta de los saenzpeñenses, ponerla en manos de «amigos empresarios», y dejarla sin saenzpeñenses en la organización. El descontento se hizo público de la mano de la reconocida artista Antonella Acosta quien dijo se cansó de los organizadores de Fiesta Nacional del Algodón cuestionando fuertemente en Instagram la prácticamente inexistente convocatoria a músicos de la ciudad.

En su Instagram publicó: «Otro año más en el cual representé al Chaco como nadie más en la provincia lo hizo, y como siempre ante organizadores arrogantes, todo el trabajo no es reconocido, ni escribiendo ni mandando mails nos han dado respuesta y encima ni siquiera respetan el cupo femenino que es LEY, las pocas personas mujeres que van a participar no son de SP. La verdad muy decepcionada de la @fna_chaco me encantan lo caretas que pueden llegar a ser, y quien se dice gran funcionaria/o política también le escribí, también no hubo respuestas, que es esto? Que se creen?».

«Con lo difícil que es encabezar una banda siendo mujer, con lo machista que es la industria musical con nosotras y que todo nos cuesta el doble. También en nuestra propia casa nos hacen de menos? Y no me vengan con que hay más grupos pero no están en la grilla porque de ser así es una falta de respeto, y no es el primer evento que se realiza en Sáenz Peña en el cual son la mayoría hombres y esto no se respeta, con @luisina.lita hablé hace un tiempo sobre este tema y todo sigue igual, seguimos dejando que para las mujeres sea todo más dificultoso, creo que tiene que existir una cultura artística igualitaria, continuó mencionando.

Y finalmente citó: «Cansada de que todo sea Resistencia, toda la vida me rompí el lomo para hacer lo que hago y si alzo mi voz es porque sé que puedo y mi trayectoria lo avala y cosas así me dan mucha bronca. @fna_chaco , media pila».