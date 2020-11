Del 1 al 28 de diciembre inscriben para abogacía en Castelli

Castelli. La Extensión Aúlica de la Facultad de Derecho UNNE en Juan José Castelli dio a conocer detalles del periodo de inscripciones. Para el Ciclo Lectivo 2021 las inscripciones serán on line.

Desde la Extensión Aúlica de la Facultad de Derecho UNNE en Juan José Castelli indicaron que teniendo presente la crisis sanitaria que atravesamos, la Universidad Nacional del Nordeste dispuso que la inscripción al Ciclo 2021, sea en

primer término on line desde el link http://preinscripciones.unne.edu.ar/alu/?__o=.

Recordaron que los aspirantes a ingresos, una vez que envíen los requisitos de inscripción por la web, los cuales se detallarán más abajo, deberán estar atentos a sus correos electrónicos denunciados en la preinscripción, ya que en el podrán recibir comunicaciones del personal de la Facultad: a) Notificando observaciones de la documentación presentada, las cuales deberán ser subsanadas para cumplimentar la inscripción; b) Si toda la documentación está completa y es legible, se notificará que ha sido inscripto correctamente.

Y Remarcaron que en caso de las Extensiones Áulicas y Martillero Público incluyendo sede central, luego de que el coordinador confirme por mail que la documentación esta completa, el/la estudiante deberá remitir por la misma vía el comprobante de pago de la inscripción. Recién entonces estará inscripto.

Respecto a la carrera de Abogacía, la Extensión Aúlica de la Facultad de Derecho UNNE en Juan José Castelli mencionó que las inscripciones se concretarán desde el 1 de diciembre hasta el 28 de diciembre de 2020; en tanto que respecto a los requisitos estos deberán ser enviados escaneados, desde el link http://preinscripciones.unne.edu.ar/alu/?__o=.

Requisitos:

1º. Anverso y Reveso Documento Nacional de Identidad. Para los extranjeros que no tengan DNI, se requerirá Pasaporte y si pertenece al MERCOSUR será suficiente la Cedula de Identidad del MERCOSUR.

2º. Título de Nivel Medio, Certificado Original, constancia de estudios secundarios completos (con la leyenda «NO ADEUDA MATERIAS»).

3º. Excepcionalmente si al 28 de diciembre de 2020, no contase con el requisito del punto anterior, deberá presentar constancia de finalización del cursado del último ciclo de educación secundaria, especificando las materias adeudadas. Esta constancia deberá ser emitida por el colegio secundario donde hubiera finalizado el ciclo.

4º. Ficha del aspirante obtenida del Sistema de Preinscripciones, con todos los datos completos.

Importante a tener en cuenta que la inscripción solo estará cumplimentada cuando la Facultad confirme vía email que los requisitos mencionados anteriormente fueron debidamente cumplimentados. El solo hecho de

cumplimentar la ficha de aspirante, ni de mandar la documentación NO IMPLICAN INSCRIPCIÓN DEFINITIVA.

De importancia

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 391/20 se establece:

– Ni bien la situación sanitaria lo permita, Rectorado establecerá las fechas para presentación de la documentación presentada en la inscripción on line, más la que se disponga oportunamente, en carpeta colgante marca nepaco, colo verde-agua. En caso de que el aspirante no presente la documentación en las fechas dispuestas, la inscripción caducara inmediatamente y será dado/a de baja de la/s carrera/s.

– Que el Titulo de Nivel Medio o Certificado Original debidamente legalizado (Resolución Nº537/98 y modif. Nº191/16 C.S., los requisitos podrán verificarse aquí ») o constancia de estudios secundarios completos

(con la leyenda «NO ADEUDA MATERIA»), tendrá como plazo máximo de presentación, en la respectiva Unidad Académica, el día 30 de junio de 2021. En caso de no cumplimentar la presentación del mismo, el aspirante

no podrá realizar ninguna actividad académica hasta tanto no cumpla con el requisito. Si al 28 de diciembre de 2021 se mantiene el incumplimiento, el/la estudiante será automáticamente dado/a de baja de la/s carrera/s

donde haya registrado su inscripción.

– El control de Buena Salud para los ingresantes 2021 se realizará cuando la situación sanitaria lo permita, dictándose oportunamente el cronograma por resolución de Rectorado para cada unidad académica.