30 enero, 2026

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Denuncian que Niz y UPCP siguen sin pagar el aguinaldo a sus trabajadores

1 min de lectura

Resistencia. Todo lo que José Niz reclama al Estado que cumpla con los trabajadores es lo que él mismo y su gremio no hace. Sigue la preocupación de los damnificados, y por eso intiman a UPCP a pagar el aguinaldo que adeuda.

A pedido de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), la autoridad de aplicación laboral realizó, el pasado martes 26 de enero, una inspección en el gremio estatal UPCP, ante la situación de incumplimiento del pago del sueldo anual complementario.

«La autoridad de aplicación laboral pudo relevar que el gremio estatal no pagó el SAC a los trabajadores. Ante esta situación procedió a intimarlo por el plazo de 48 horas para que acredite el pago. Pese a ello, la entidad gremial hizo caso omiso y a la fecha no concretó el pago», indica un comunicado de Utedyc que lleva las firmas de su secretario general, Hugo Omar Fleitas y de los delegados Carlos Duarte y Pablo López.

Compartir

Te pueden interesar

1 min de lectura

Denuncian que Niz y UPCP siguen sin pagar el aguinaldo a sus trabajadores

2 min de lectura

NBCH habilitó el servicio Adelanto Chaco 24

2 min de lectura

Se viene la segunda luna de Carnaval en Machagai

2 min de lectura

Resico visitó Villa Berthet y se reunió con el intendente Germán Honcheruk