Diputados avaló decreto que permite readecuar el presupuesto provincial

Resistencia. La Legislatura chaqueña sancionó este miércoles la ley 3131-F que permitirá al Ejecutivo provincial readecuar el presupuesto provincial.

La Legislatura chaqueña sancionó este miércoles, en sesión extraordinaria, la ley 3131-F que ratifica el Decreto Nº 495/2020, a través del cual se determina que mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nacional 27.541 y ampliada por el Decreto de Necesidad de Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/2020, al que la Provincia del Chaco se adhirió por Decreto Nº 430/2020, no serán de aplicación los incisos a) y c) del Artículo 38 de la Ley Nº 1.092-A, de Administración Financiera (destino de operaciones de crédito público).

El diputado del NePAR, Juan José Bergia remarcó que “la pandemia ha cambiado el escenario del mundo profundizando la crisis y extendiendo la misma a todos los ámbitos de la vida, de todos los gobiernos, debiendo cambiar las prioridades y las urgencias la crisis sanitaria se vio profundizada por la escasez de recursos, la necesidad de dar respuesta al contexto social, siendo nuestra provincia una de las más afectadas, las medidas han podida morigerar el daño causado por esta enfermedad, en este marco las actividades comerciales claramente afectada, lo que también ha repercutido en la recaudación generando una caída abrupta”, indicó.

“Y, con respecto al gasto en salud, el pedido del Poder Ejecutivo no nos parece descabellado, por eso vamos a acompañar, toda vez que se necesita de fondos para atender no solo las cuestiones específicas de salud, sino todo lo que implica la distribución de elementos para atender necesidades de la población”, precisó Bergia.

El diputado del PRO, Luis Obeid reflexionó “a partir de las acciones de nuestro gobierno provincia se ha podido morigerar el impacto, me atrevería a decir solo por hoy, morigerar solo por hoy, que este Poder Legislativo no pare, porque es el escenario para construir, ya que como dice el gobernador ‘es con todos y entre todos’”.

Por el radicalismo el diputado Leandro Zdero adelantó el voto negativo de su bloque y expresó: “Entendemos que de ahora en más hay un cambio de escenario, este nos va a enseñar y nos va a dejar algunas enseñanzas esto que decían de establecer prioridades, de realizar presupuestos que priorizan algunas cosas sobre otras, y creo que este decreto que plantea una medida excepcional no es otra cosa que el uso de algunos recursos que fueron afectados por ley que son fondos de renta provincial, donde nuevamente vamos a pedirles un esfuerzo más, si los productores no sacan la producción, tampoco va a tributar y tampoco se va a recaudar, por lo que no estaríamos en principio de acuerdo, creemos que no es útil”.

Asimilando fundamentos vertidos en una intervención anterior, la diputada Teresa Cubells del Frente Grande adelantó su abstención tanto en general como en particular.

Del mismo modo, el diputado Rodolfo Schwartz del PTP, informó sobre su abstención, y señaló que “ayer en la videoconferencia le explicamos la necesidad de discutir un poco más la cuestión y al gobernador le pareció un buen criterio rediscutir, entendemos que hay que acelerar el ritmo y discutir en esos lugares en las comisiones”.

La diputada Carmen Delgado, respaldando las palabras de su par de bancada (Zdero), reiteró “no vamos a acompañar al decreto, decreto que suspende la vigencia de una ley vigente, quiero hacer referencia el artículo 5 de nuestra Constitución, no hay que soslayar el estado de derecho aún en esta pandemia, por eso insisto en que nos pongamos de acuerdo de sesionar, que no se quiera gobernar por decreto, que el barbijo no nos tape la cara”.

Para concluir el debate el jefe del Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini explicó que en esta situación de crisis “que puede hacer un gobernante, con la pandemia, con los insumos, respiradores, ampliación de hospitales, una crisis que demanda dinero, que tiene que hacer un gobernante controlar la caja, el día de mañana haya provincia que compiten, se disputan por los test, y respiradores, el que lo va a tener va ser el que tenga la plata”.

Por ello “volvemos a la lógica, al tronco madre de una sana y efectiva administración financiera, es el de concentrar los recursos en la administración pero lo que creo que no hay no gobierno por decreto, sino que hay un sano retorno a los principios liminares de una buena administración financiera” enfatizó Pedrini.