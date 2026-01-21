Duduik aclara qué pasa con el Fondo de Estímulo Productivo (FEP) para el personal de planta permanente

Resistencia. El ministro de Producción reconoció que habrá un recálculo en el ítem salarial, luego de informes que establecieron que se incluyeron conceptos que no correspondían. «No se elimina el Fondo Estímulo, solo pagaremos lo que dice la ley», aseguró.

El Ministerio de Producción ratificó la continuidad del Fondo de Estímulo Productivo (FEP) para el personal de planta permanente, aunque confirmó una reestructuración en su metodología de cálculo tras detectar lo que considera irregularidades técnicas y legales.

El ministro de Producción, Oscar Dudik, dialogó con NORTE y aseguró que el concepto salarial creado por la ley no será suprimido, sino que se recalculará para subsanar distorsiones normativas aplicadas en gestiones anteriores. La medida surge tras un análisis técnico-jurídico que involucró al Ministerio de Hacienda, la Contaduría General, la Tesorería General, la ATP y la Fiscalía de Estado.

El eje del conflicto radica en la interpretación de lo que constituye «recaudación propia», ya que la auditoría determinó que se estaban incluyendo indebidamente recursos que no competen directamente a la actividad del Ministerio de Producción.

El informe técnico del Ministerio de Hacienda detalla que la base de cálculo solo debe integrarse con 80% de los recursos genuinos generados por el organismo —como multas, tasas e inspecciones— y no por fondos de terceros o transferencias de otros estamentos.

Entre los conceptos que serán excluidos por tener afectación específica o ser intangibles por ley se encuentran los recursos de la Dirección de Bosques, el IIFA, el Fondo de Ladrilleros, el Fondo Coprosave y los aportes de la industria cárnica.

Otro de los puntos críticos señalados por los órganos de control es la improcedencia de utilizar «mecanismos de estabilización» o reservas de cuatrimestres anteriores para evitar la merma en el cobro de los agentes.

«De ninguna manera se elimina el Fondo Estímulo, lo que vamos a hacer es ajustarnos a lo que establece la norma y los dictámenes», agregó el ministro.

Ante la preocupación por la disminución de ingresos que esta adecuación representa para el personal, el titular de la cartera productiva manifestó su voluntad de trabajar en conjunto para identificar nuevos conceptos habilitados que permitan incrementar el fondo de manera legítima.

El dictamen técnico sugiere además la modificación de la resolución 1363/2023, por considerarse que extendió la base de cálculo de forma irregular hacia recursos nacionales de coparticipación e ingresos donde el Ministerio actuaba meramente como agente de retención.

Finalmente, consultado acerca si afecta a jubilados, el funcionario dijo que «mientras se ajuste a lo que está determinado por la ley, tampoco es nuestra intención tocarlo (por los haberes liquidados a pasivos), habrá que trabajar en los conceptos; el Fondo va a seguir con algunas variantes y habrá que sentarse a ver cómo se puede incrementar con los conceptos que están habilitados».

