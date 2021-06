Duhalde apuntó contra el Gobierno y y Parrilli dijo que no tiene «los patitos de la fila»

Buenos Aires. El exmandatario aseguró que trabaja para construir una alternativa política en la que confluyan diferentes espacios. El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli fustigó hoy al ex presidente Eduardo Duhalde al afirmar que «parece que cada tanto se le salen los patitos de la fila».

El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde cuestionó en duros términos la gestión de Alberto Fernández y generó polémica al advertir que va “a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir” en el poder porque “no tiene capacidad para hacerlo”.

En ese sentido, el exmandatario aseguró que trabaja para construir una alternativa política en la que confluyan diferentes espacios.

“Hasta finales de este mes estoy tomando la decisión de cómo vamos a jugar pero la idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos. Yo sé que para la mayoría es una utopía, pero he hablado con todos los partidos, me falta hacerlo con el presidente del Partido Justicialista (Alberto Fernández), que no sé para qué es presidente si no se ocupa del partido”, sentenció Duhalde.

En ese sentido, consideró que “si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo” debería designar “a otro compañero”. “Todavía no me respondió, espero que mañana lo haga”, dijo Duhalde en declaraciones a Crónica TV al contar que le había mandado un mensaje.

Además, cuestionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner al considerar que “se cree de izquierda”. “Nosotros entendemos a la sociedad argentina, que tampoco es de extrema izquierda o de extrema derecha. Entonces, yo voy a insistir, por lo menos, por este mes. Después, por supuesto, voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir gobernando porque no tiene capacidad para hacerlo”, anunció.

Al ser consultado sobre su advertencia, Duhalde aseguró que se refería a “todos los medios democráticos”, a “ganarle en las elecciones” al actual oficialismo y no a ningún intento antidemocrático o desestabilizador.

El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli fustigó hoy al ex presidente Eduardo Duhalde al afirmar que «parece que cada tanto se le salen los patitos de la fila», luego de que el dirigente peronista dijera que buscará «por todos los medios que este gobierno no este Gobierno no pueda».

Si bien el ex mandatario aclaró que buscará por «todos los medios democráticos» evitar el triunfo del Frente de Todos en los comicios legislativos sin «ningún intento antidemocrático o desestabilizador», sus declaraciones volvieron a generar polémica.

En diálogo con La990, Parrilli calificó como «lamentables» los dichos de Duhalde y agregó: «La verdad es que me da lástima que un hombre que fue presidente diga eso. Debería aclarar, más allá de que tiene el derecho de apoyarnos o no, de apoyar a (Mauricio) Macri como hizo».

«Ya había hecho algo así, hace poco salió a decir que podía haber un golpe, paree que cada tanto se le salen los patitos de la fila y dice cosas que no corresponden», disparó el senador nacional por Neuquén.

Por otra parte, Parrilli cuestionó el rol actual de la oposición al considerarla «violenta e intolerante» y agregó: «No me sorprende lo que hacen porque ellos fueron un desastre gobernando, dejaron a la Argentina en ruinas, y hoy son una oposición desastrosa».

«Creo que van a ser castigados muy fuertemente en las elecciones y estoy convencido de que el pueblo argentino va a seguir acompañando mayoritariamente la gestión de (el presidente) Alberto (Fernández) y (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner)», confió el senador oficialista.