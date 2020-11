El Colegio de Abogados otra vez entra en guerra entre Peronistas y Radicales

Sáenz Peña. Nuevamente la figura de «Caito» Olivieri, que impuso a su cuñado como fiscal, se muestra en el armado que sostiene la lista que propone a Leandro Arrudi. Desde esferas municipales, donde procesan el fracaso de Edgardo Reguera, apuntalan a la ex funcionaria cipolinista y macrista Silvina Canteros.

Para muchos esta lectura, la de una pulseada entre el PJ y la UCR por la presidencia del Colegio de Abogados, es incorrecta. Sin embargo los distintos estudios jurídicos se inundan de reuniones donde dirigentes muy vinculados a estos partidos buscan apoyos para sus respectivos candidatos.

Hay un video que promociona la candidatura de Leandro Arrudi, video hecho con fotos de abogados muy militantes en el Peronismo como «Caito» Olivieri, Marcos Verbeek, Beni Colaneri, Héctor Cramazzi, Silvana Arana, Mario Picoli,

Marcela Gafoglio, Ariel Martínez, Luisina Lita, Fabian Troncoso, Ariel Avalos, entre otros. Una tropa peronista que persigue la conducción del Colegio camuflando su intención bajo el slogan «solo abogacía».

La deshilachada y personalizada gestión de Edgardo Reguera llega a su fin y con ello un gran dolor de cabeza para la UCR que impulsa a una ex funcionaria cipolinista. Hay una desesperada búsqueda por parte de la UCR, con actores municipales, de sostener la presidencia del Colegio que desde hace años muestra a hombres afines siendo el último y por tres periodos Edgardo Reguera, que simultáneamente fue presidente de la entidad y funcionario municipal no supiendo separar una función de la otra.

La puja del Colegio, aunque muchos lo nieguen, siempre fue una pulseada descarnada entre Radicales y Peronistas. Y nuevamente en esta oportunidad cuando se observa las listas y «los padrinos» eso queda muy claro. Hay muchas criticas a los tres periodos consecutivos de Reguera, que fueron desfigurando la función del Colegio y deshilachando la imagen del abogado y funcionario municipal. El aparato radical jugó fuerte para sostener y retener la Presidencia, pero en la última elección de un integrante al Consejo de la Magistratura Reguera y la UCR sintieron la apatía y el rechazo de la población abogadil.

Leandro Arrudi no quiere polemizar con la idea de un Colegio politizado desde lo partidario y en ese sentido y ante la pregunta concreta en LT16 negó ser candidato del Peronismo. «Yo voy un litigante que jamás se sirvió de otra cosa que no sea su trabajo, no conozco lo que es un vale de nafta, y soy un católico comprometido y practicante, y creo que hay muchas voluntades que ven la necesidad de un Colegio con más diálogo y mucho trabajo gremial, que hoy no hay», dijo, pero la lista que lo apadrina y busca los votos indican otra cosa.

Ni Arrudi puede negar el apoyo del Peronismo, ni Canteros el de la UCR saenzpeñense.