El comercio elevó su queja y salió a la calle a pedir ‘flexibilización’

Sáenz Peña. Se constituyeron como «Comerciantes Autoconvocados». En declaraciones a Radio La Red Fernando Maza explicó a los motivos de la caravana vehicular realizada por los reclamos.

Expresó que desde el sector se movilizan bajo dos puntos de vista “ya que estamos preocupados como ciudadanos y como comerciantes” dijo.

Comenzó explicando que “como ciudadanos sentimos que hace falta mayor transparencia en la información y que se debería mejorar la comunicación entre el Ministerio de Salud Pública y el Municipio. No responsabilizamos a ninguna de las partes en particular, pero no estamos de acuerdo en la forma que comunican; ya que sentimos un cierto manoseo al no conocer con claridad la cantidad de infectados. Realizan hisopados y no sabemos nada en 15 días; sin embargo, vemos que hisopan a la intendente de Charata y a las 48 horas está el resultado, por lo que queremos saber con claridad hacia dónde vamos”

Continuó explicando que “como comerciantes, estamos en una situación de incertidumbre ya que abrimos una semana y a la próxima debemos cerrar y siempre somos los perjudicados”. “Nosotros no somos los que contagiamos el virus, tenemos nuestros protocolos de seguridad y nos cuidamos, pero resulta que vemos largas colas en el banco y nosotros no abrimos”, agregó Maza.

“Vemos que personas que vienen de otras localidades ingresan a la ciudad sin problemas, quizás ellos traen el virus y nosotros debemos cerrar los comercios, estamos a casi 100 días o más y sentimos que esto va seguir por lo que pensamos que el desafío es ver como convivimos con esta pandemia”

Terminó aclarando que “esto es totalmente ajeno a la política y no queremos que ningún diputado o funcionario participe, ya que es legítimo de nuestro sector. Estamos trabajando en forma conjunta los comerciantes autoconvocados y Cámara de Comercio, en mi caso hago de nexo ya que soy parte de la comisión y del grupo conformado. No estamos ajenos a la situación sanitaria y estamos dispuestos a cumplir con todos los protocolos necesarios para funcionar” finalizó.