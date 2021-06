El Covid desnuda el negocio a costa de la salud: clínicas piden asistencia o no atienden más

Sáenz Peña. La gente se queja por la persistencia del cobro del plus, e incluso ahora de «extras» para guantes y otros descartables. Desde los sanatorios, donde los pacientes son atendidos por tener obra social (que es la que paga) hablan de la falta de apoyo del Estado.

La Pandemia deja al descubierto lo peor en el «negocio» de la salud. Según publica ChM os privados emiten un ultimátum apuntando al Gobierno y hablando de la falta de apoyo del Estado pese a que se reproducen las quejas de la gente por la persistencia de cobros indebidos como el plus, un gran negocio «en negro» (que burla descaradamente el pago de impuestos) y que siguen siendo incontrolable.

El gobernador Capitanich fue consultado sobre esto y se mostró sorprendido por la situación y la actitud de los privados que fue dada a conocer por uno de los médicos que conduce un sanatorio, e hizo el compromiso de ocuparse del tema.

Quieren plata

La postura de las clínicas locales se conoció mediante declaraciones de uno de sus directores, Ricardo Pardo, integrante de la Clínica Santa María, quien ayudados por el denominado Comité de Emergencia hizo pública una declaración a medida con el único objetivo de encender el alerta en el Gobierno, para que desde ese ámbito atiendas la requisitoria, señalando «imposibilidad absoluta de seguir recibiendo pacientes» afectados por la pandemia, «visto la situación económica acuciante y la falta de apoyo del Estado» ante esta realidad.

Pardo dijo que «la situación los afecta principalmente porque no queríamos tener que suspender, y esperemos sea momentáneamente, la atención a pacientes COVID-19, pero presupuestariamente y sin apoyo del Estado nos es imposible».

Mojada de oreja?

De esa forma «le mojan la oreja» al Gobierno encendiendo una luz roja que podría recrudecer el llevar al límites a los hospitales. «En su momento nos prometieron apoyo, ayuda y demás pero hasta ahora eso no se ha concretado», dice Pardo, pero no menciona cuánto se les factura a las obras sociales por la internación de pacientes Covid, pues los pacientes que llegan a las clínicas, todos, tienen obra social.

También habla de presentaciones que han hecho ante el Estado, las que no son gratuitas pues las facturan y las cobran. «Hicimos lo imposible para poder continuar atendiendo pacientes COVID-19 pero ante esta situación nos resulta imposible” se queja el Dr. Ricardo Pardo.

Lo llamativo es que la comunicación y/o declaración de Pardo las hace pública el mismísimo Comité de Emergencia, que indica que las clínicas están pensando en suspender la atención de pacientes COVID-19 y dejarla exclusivamente para los organismos sanitarios públicos «quienes si cuentan con diferentes apoyos económicos para tal fin».

El descarado plus

El denominado plus ético, que cobra todo médico en sanatorio privado, por estudios (análisis clínicos, radiografías, ecografías, tomografías, prácticas como hacer un yeso, anestesia, etc) es de alrededor de 600 a 1000 pesos por día, según el sanatorio y según el médico. En un promedio de 700 pesos a 20 atenciones diarias (diez pacientes por la mañana y diez por la tarde) la cifra que recauda cada profesional es de 14.000 pesos diarios. Si el profesional solo trabajara de lunes a viernes la bolsa a recaudar seria de 70.000 pesos semanales. Y si un sanatorio tuviese 20 médicos que cobran plus la recaudación sería de 1.400.000 pesos por semana, 5.600.000 pesos por mes, haciendo un anual de 67.200.000 pesos. Sin controles, sin impuestos, sin registros. Plata líquida, cash.

Pero jamás, a pesar de las declamaciones, jamás se hizo nada.