Las actitudes de Schumann pueden quebrar la relación del Intendente con los gremios

Sáenz Peña. Sostenida en la soberbia, la funcionaria que el año pasado fue echada, pero luego reubicada en otra función, generó chispazos con los sindicalistas que conducen los gremios STM, Suoem y ATE. Néstor Jara aseguró que le falta el respecto a los empleados. «Que no nos mojen la oreja», dijo.

Schumann prestaba servicios en la Dirección de Turismo, tras ser candidata a concejal en 2019, sin embargo el año pasado Oscar Dudik, un funcionario clave en la gestión Cipolinista, la echó en octubre pasado, y la mujer se fue pegando un portazo y diciendo barbaridades.

Nadie se explica porque el Gobierno la contuvo y la mantuvo, primeramente con bajo perfil, y hoy según ella misma como a cargo de gestión estratégica y calidad institucional en Municipalidad de Sáenz Peña, desde donde dice que su función consiste en «analizar las falencias que existen en cada área, re estructurar, capacitar al personal, organizar para que sean lo mas operativas posibles, controlar la gestión, analizar la condición de cada personal y tarea a cumplir armando un organigrama, además de la estética e higiene».

Los gremios municipales, todos, STM, Suoem y ATE, piden al Ejecutivo que cese en el cargo de inmediato. Ante la consulta de que si esta mujer puede «mellar» las relaciones con el Ejecutivo, Jara dijo «hay que preguntarle al intendente y sus secretarios eso, ojo, nadie dice o ella o nosotros, pero no vamos a permitir que maltraten al personal».

«Nuestro enojo no es por el cargo, sí por las cosas que se vienen desarrollando de forma inadecuada, para nosotros el trato de esta señora con nosotros, con los empleados es es insultante. Por eso vamos a presentar una nota para nombrarla funcionaria no grata», dijo, y agregó que «Schumann hizo una publicación tratando de sucios a los empleados».

«Si tenemos una buena relación con el intendente, cosas así no deben pasar. Vamos a pedir que la saquen del cargo que dice que tiene. Que el intendente la ponga de secretaria privada y que lo maltrate a él si la quieren seguir teniendo en el Gabinete, pero no vamos a permitir que maltrate más a nadie, por eso no queremos que tenga relación con ningún empleado porque es una maltratadora, y no es de ahora ya que tiene historial de haber maltratado a estudiantes del Industrial hace unos años», dijo Jara.