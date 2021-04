El fiscal Soto investiga a jefe policial denunciado por manoseos y hostigamiento

Sáenz Peña. La denuncia penal por acoso laboral fue radicada en la Fiscalía N° 3 ayer. Se trata de un comisario de apellido Moral

Una mujer que trabaja de secretaría del Director General Seguridad Interior Comisario Mayor de Policía de Saénz Peña, lo denunció penalmente por acoso laboral, hecho que esta investigado por el fiscal Marcelo Soto. La denunciante es Carla Marcela Ramírez y tal como lo describe en la denuncia la damnificada «el comisario Moral Marcelo Nelson Fernando intentó besarme y como no pudo, me manoseó un pecho».

Según describe Carla, este hombre intentó en varias oportunidades sobrepasar la relación laboral. Como consta en la denuncia que fue radicada en la Fiscalía N° 3, una mañana Moral encerró en su oficina a la policía donde le pidió «darse un gustito» y poder darle un beso, al no acceder, terminó tocándole un pecho.

Carla, salió de la oficina de Moral y volvió a trabajar. Aseguró que no contó nada de lo que sucedió «por temor a una represalia» de parte de su superior.

Ese mismo día pero por la tarde la mujer volvió a la oficina del director general, ya que debía informar cuestiones laborales. Entró y Moral nuevamente cerró la puerta y le dijo: «Hoy no me saludaste con un beso vos», a lo que Carla respondió que la situación anterior la incomodó y «yo quiero trabajar tranquila». Seguidamente el Comisario contestó: «Gorda, no pensé que era para tanto, si te ofendí o incomodé te pido disculpas».

La mujer policía, ante ese nuevo avance habló con su superior y le dijo que se había quedado mal al sentirse acosada. “Me quedé mal ante tanto acoso que recibí, soy una mujer casada y solo me presento a prestar servicio, a realizar mi trabajo como corresponde y me sentí muy discriminada, decepcionada, muy agobiada por lo sucedido a tal punto que tuve que contarle a mis padres y después a mi esposo quien me aconsejó que pusiera en conocimiento a la Justicia de lo sucedido por tratarse de Acoso Laboral y Violencia contra las Mujeres”, afirmó.

Varios días después del episodio antes descripto, Carla manifestó que la actitud del Director General Seguridad Interior cambió con ella y todos los empleados. «Nuevamente me llamó a su oficina y con tono prepotente me dijo: ‘Más te vale que te quedes calladita, sino te voy a tener que trasladar, no sabes todavía quien soy’ y me pidió que me retire», relató.

Luego de eso, con fecha 18 de abril de 2021, Carla fue trasladada desde la División Personal y Logística Interior a la Comisaria Segunda de Sáenz Peña.

Finalmente, la mujer policía explicó en su relato que denunció porque el acoso laboral data de hace un tiempo y va desde mensajes insinuantes por celular hasta el trato personal que describió anteriormente. Mencionó además que, a pesar de dejarle en claro a Moral que solo tenía intensiones laborales y de cumplir con el servicio, «el comisario continuó con el hostigamiento».