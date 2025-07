El Peronismo saenzpeñense se opone a extender la emergencia del transporte urbano

Sáenz Peña. El Ejecutivo envió un proyecto de Ordenanza para extender la emergencia por un año más. Los ediles radicales no explican el por qué de esa necesidad, y desde la Oposición cargan con la necesidad de rendir cuentas y que respondan los pedidos de informe.

El Gobierno municipal quiere extender la Emergencia del Transporte Público por un año. El concejal justicialista Leonardo Arrudi expuso la postura de la Oposición. Piden más debate, y conocer el estado numérico de lo hecho hasta ahora, que haya rendición de fondos. El edil justicialista anticipó que no habrá acompañamiento si el Ejecutivo no tiene apertura y el Concejo no recobra su rol de debate y análisis, y anticipa que al igual que cuando se votó la emergencia por primera vez, puede que nuevamente el Radicalismo aplique la mayoría automática de 6 a 3 y no permita analizar y debatir el tema.

