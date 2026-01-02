El Gobierno anunció la compra de medicamentos e insumos para pacientes diabéticos

Resistencia. El Gobierno provincial anunció la compra de medicamentos -entre ellos insulina- para pacientes diabéticos, así como también insumos descartables y equipos hospitalarios, por un monto superior a los 3.800 millones de pesos.

Estas adquisiciones tienen el objetivo de «fortalecer el sistema de salud pública, garantizando el acceso oportuno a medicamentos, insumos y equipamiento esencial, y asegurando la correcta atención de los pacientes que se encuentran bajo seguimiento médico en hospitales y centros de salud», indicaron oficialmente.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud señalaron se obtendrán equipos centrales de climatización, consistentes en aires acondicionados frío/calor, que serán instalados (previa desinstalación de los equipos existentes) en los Cuerpos I, V y IX del Hospital «Dr. Julio C. Perrando».

Además, el Gobierno informó que llevará adelante la compra de medicamentos anestésicos en presentación de ampollas, destinados a cubrir, por un período estimado de tres meses, las necesidades de los servicios que integran la Red Sanitaria Provincial.

Finalmente, se comprarán insumos descartables necesarios para la toma de muestras y el posterior procesamiento de determinaciones bioquímicas de carácter sérico, con el fin de abastecer al Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital «Dr. Julio C. Perrando» asegurando el normal desarrollo de estudios diagnósticos y el fortalecimiento de la capacidad operativa del laboratorio.

