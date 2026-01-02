Fatal incendio en Crans-Montana deja decenas de muertos en bar de un centro de esquí

Suiza. Un grave episodio marcó el inicio de Año Nuevo 2026 en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, donde una explosión seguida de un incendio en un bar dejó decenas de muertos y numerosos heridos, de acuerdo con información confirmada por las autoridades locales.

Desde la Policía descartaron que se haya tratado de un atentado pero señalaron que el siniestro tuvo un «origen desconocido», mientras continúa la investigación para determinar las causas. Se estiman 40 víctimas fatales.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada, hora local, en pleno festejo por la llegada del nuevo año, dentro del bar Le Constellation, un local muy concurrido durante la temporada alta de invierno. Crans-Montana se encuentra a unos 200 kilómetros al sur de Berna, la capital de Suiza, y es uno de los centros turísticos alpinos más reconocidos del país.

Tras el incidente, comenzaron a circular en redes sociales videos que muestran una densa columna de humo elevándose desde el lugar del siniestro, mientras que un grupo de personas se aleja de lugar.

Durante una conferencia de prensa brindada el jueves, el jefe de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, indicó que se presume que «varias decenas» de personas murieron en el episodio, aunque evitó precisar una cifra definitiva. Además, confirmó que más de 100 personas resultaron heridas.

En paralelo, distintos medios locales comenzaron a publicar cifras estimativas. El diario suizo Blick citó a un médico presente en el lugar, quien sostuvo que el número de fallecidos «podría estar en docenas». En tanto, Le Nouvelliste mencionó fuentes que hablan de «alrededor de 40 muertos y 100 heridos».

Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa para establecer con precisión la escala del desastre y las causas del incendio. En un primer comunicado, la Policía de Valais indicó que el fuego se originó tras una «explosión de origen desconocido». A su vez, el portavoz policial Gaetan Lathion confirmó a la agencia AFP que el estallido se produjo en el interior del local.

En cuanto al operativo de emergencia, tras la explosión se desplegó un amplio dispositivo de rescate, que incluyó el envío de 10 helicópteros, 40 ambulancias y unos 150 efectivos entre bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad. La Policía precisó que la mayoría de los heridos sufrió quemaduras de gravedad y fue derivada principalmente al hospital de Valais.

Fuentes médicas citadas por la emisora pública RTS advirtieron que los hospitales de la Suiza francófona se vieron desbordados por la llegada de víctimas con quemaduras, muchas de ellas en estado grave. En esa línea, el consejero regional Mathias Renard afirmó que la mayoría de los heridos presenta lesiones severas, mientras que la Policía confirmó que entre las víctimas hay personas de nacionalidad extranjera.

Qué informaron las autoridades suizas sobre el fatal incendio en Crans-Montana

Medios locales recopilaron testimonios de personas presentes en el lugar en el momento del hecho que sugieren que el fuego podría estar vinculado al uso de pirotecnia durante un concierto, aunque esa hipótesis no fue corroborada. Un turista estadounidense relató a AFP que las personas «corrían y gritaban en la oscuridad» mientras las llamas tomaban el local. Otro residente explicó que, debido a los fuegos artificiales de Año Nuevo, al principio no dimensionaron la gravedad del hecho.

Sobre las posibles causas del incendio, el portavoz Lathion indicó: «Estamos apenas al comienzo de nuestra investigación, pero esta es una estación de esquí de renombre internacional con muchos turistas». En la misma conferencia, la fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, declaró «por el momento se privilegia la hipótesis de un incendio y en ningún caso se considera que haya sido un ataque».

El bar Le Constellation es uno de los espacios nocturnos más populares de la estación: tiene capacidad para unas 300 personas en el interior y cerca de 40 en la terraza, según datos policiales. Durante la noche de la tragedia, más de cien personas se encontraba en el lugar celebrando el cambio de año.

