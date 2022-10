«El kirchnerismo le tiene miedo a las urnas», dice Juntos por el Cambio

Buenos Aires. «Tiene miedo a la voz del pueblo. Lucharemos para defender la democracia», anticipó la oposición tras manifestar su rechazo a la iniciativa presentada tras la aprobación del Presupuesto.

Este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país por parte de un bloque aliado al oficialismo. Esto provocó que distintos referentes de Juntos por el Cambio manifestaran su rechazo a la iniciativa.

La misma fue presentada por el bloque Juntos Somos Río Negro, aliado al oficialismo, con el objetivo de «ahorrar» 22.500 millones de pesos y de retornar al antiguo sistema de internas establecidos por los propios partidos a través de sus respectivas convenciones y cartas orgánicas ya que las PASO «perdieron el propósito original».

Las PASO serían la estrategia electoral que usará la oposición para dirimir a sus candidatos y en ese sentido se manifestaron en rechazo de la iniciativa.

«No a la derogación de las PASO. Es un atropello institucional, un atajo político y una cortina de humo para esconder los verdaderos problemas del país», expresó Facundo Manes y agregó: «Estoy en contra de sacarlas me parece horrible y un error que cambien las reglas de juego. Estamos a casi un año electoral y es parte del problema argentino que se cambien siempre las reglas de juego», cuestionó por medio de un audio, y consideró que el proyecto presentado forma parte de «la viveza criolla en la que no creo».

El senador Martín Lousteau fue otro de los críticos de la iniciativo y cuestionó que el kirchnerismo «oculto en un partido provincial» no esperó un día después de la media sanción del Presupuesto «para promover la derogación de las PASO». Calificó los argumentos del proyecto como «falsos» y aseguró que «quieren manipular todas las herramientas institucionales para no perder el poder porque saben que la mayoría de los argentinos ya decidió que el tiempo K terminó».

El diputado Mario Negri sostuvo que el proyecto forma parte de una estrategia del Frente de Todos porque «saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía. Tiene miedo a la voz del pueblo. Lucharemos para defender la democracia».

El ex ministro del interior durante la presidencia de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, apuntó, en tanto, contra las prioridades del oficialismo. «Hay 4 millones de argentinos a los que no les alcanza para comer ¿por qué el gobierno no se ocupa de estos temas?», escribió a través de su cuenta de Twitter.

Otra de las legisladoras que expresó su rechazo fue la diputada Marcela Campagnoli, quién consideró que «la ingenuidad de los bloques de la oposición que dieron quorum y aprobaron el presupuesto en la confianza que el oficialismo, agradecido no derogaría las PASO, enternece».

En la misma sintonía, Fernando Rovello apuntó contra el kirchnerismo y la decisión de impulsar la eliminación de las PASO porque «sabe que las urnas van a reventar de votos en su contra». De hecho, consideró que el proyecto de ley consiste en la «última carta» del partido. A su vez, Cristian Ritondo apuntó contra los legisladores que presentaron el proyecto al plantear que «cuatro diputados que no encuentran tiempo en su agenda para tratar proyectos que mejoren la vida a la gente, como la ley de alquileres, proponen derogar las PASO para favorecer al kirchnerismo».

El diputado Maximiliano Ferraro también se sumó a las críticas y aseguró que mantendrá su defensa a las PASO para «impedir que violen las reglas de juego». Por eso, expresó su deseo para que «algunos sectores de la oposición no sean funcionales al oficialismo. Más que suspender las PASO el Senado debería dar sanción definitiva a la Boleta Única», propuso.