El Peronismo saenzpeñense no acompañó la regularización de motovehículos

Sáenz Peña. El Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña llevó adelante este martes una sesión extraordinaria, convocada por el Ejecutivo Municipal, en la que se abordaron los temas incluidos en el orden del día, destacándose el tratamiento del Programa de Regularización Administrativa deMotovehículos.

Luego del análisis del proyecto y conocerse las posturas de ambos bloques no acordaron la aprobación por unanimidad y hubo dos despachos, por un lado, el de los concejales del oficialismo impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical, que proponía la ratificación y aprobación del programa creado por el Ejecutivo Municipal.

Por su parte el bloque Frente Chaqueño planteaba que la iniciativa pase a comisiones para un análisis más profundo.

Tras la correspondiente votación, el programa de regularización de motos fue aprobado por mayoría, quedando ratificada la resolución del Ejecutivo Municipal.

En que consiste el programa

El programa tiene por objetivo facilitar la regularización de motos, mejorar la seguridad vial y reducir infracciones, con medidas que no tienen fines recaudatorios. «El objetivo no es la recaudación ni la retención de motovehículos, sino garantizar que los vecinos puedan circular en regla y de manera segura», había mencionado el el Intendente en la presentación de dicho programa.

Beneficios para motos retenidas

Para aquellos que tienen sus motos retenidas, por distintos motivos habrá descuento de hasta el 60 % en multas para quienes regularicen su situación en un plazo de 30 días, con el compromiso de retirar la moto en condiciones reglamentarias. Además, se brindará asistencia técnica gratuita, con la puesta en condiciones del motovehículo desde el taller municipal, que funciona dentro de Tránsito. Allí se realizará la colocación de luces, espejos retrovisores y escapes reglamentarios y se usarán repuestos recuperados de motos destinadas a compactación.

Cambios en los operativos de control

A partir de ahora habrá tolerancia para acercar documentación cuando el conductor la tenga en regla pero no la lleve consigo. Los inspectores

aguardarán que el propietario de la moto pueda ir a buscar la documentación o alguien se la acerque al lugar.

En una primera infracción, se firma la declaración jurada y plazo de 30 días para regularizar, sin retención del vehículo. Además, se firmará un acta de compromiso para licencias vencidas o documentación en trámite.

Alcance del programa

El programa está destinado a todos aquellos vecinos que deseen circular en regla, no aplica para quienes realicen maniobras peligrosas, wileros, agresiones al personal o faltas graves.

