Navidad 2025: las ventas minoristas subieron 1,3% frente al año pasado

Buenos Aires. Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes.

La Navidad 2025 se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos. No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares.

Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% opinó que fueron iguales a lo que suponían.

Si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes.

El ticket promedio se ubicó en $36.266, siendo el valor más alto $60.041 en calzado y marroquinería, y el más bajo $34.484 en librerías.

Respecto a la incidencia de la actividad navideña en el balance comercial del mes, el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Por su parte, el 31,1% de los comercios señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. Finalmente, el 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el martes 23 y miércoles 24 de diciembre.

De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Las ventas subieron 1,3% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024. El sector reflejó una actividad comercial condicionada por la erosión del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento de los consumidores. Aunque el volumen de ventas superó el promedio del mes por factores estacionales, el desempeño global se situó por debajo de las expectativas iniciales. La concreción de operaciones estuvo vinculada a la disponibilidad de financiación con tarjetas de crédito (de 3 a 12 cuotas) y promociones bancarias específicas. Se observó una disparidad competitiva respecto a las grandes marcas en cuanto a profundidad de ofertas y opciones de pago aplazado.

Equipos de audio, video, celulares y accesorios:

Las ventas cayeron 4% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio fue de $47.088. El sector registró una demanda selectiva, orientada principalmente a la telefonía móvil y artículos bajo regímenes de oferta. La apertura de importaciones y la contracción del poder adquisitivo limitaron el volumen transaccional, resultando en niveles de venta inferiores a las proyecciones estacionales. La dinámica comercial dependió de mecanismos de financiación en seis cuotas sin interés y bonificaciones por pago al contado. A pesar del impacto positivo de eventos de promoción local, el comportamiento del consumidor se mantuvo centrado en la adquisición de productos de necesidad inmediata.

Calzado y marroquinería:

Las ventas aumentaron 3,3% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio fue de $60.041. El rubro registró una demanda concentrada en la jornada del 23 de diciembre y con preferencia por artículos de menor costo. La dinámica comercial dependió del financiamiento en cuotas y de la captación de liquidez de bonos provinciales ante la ineficacia de promociones con montos mínimos de compra. El flujo de ventas se sostuvo mediante la flexibilización de condiciones comerciales y la aplicación de descuentos directos por pago en efectivo.

Perfumería:

Las ventas crecieron 27,8% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024, con un ticket promedio de $48.414. El sector registró su mayor nivel de actividad comercial en un periodo de cinco días, con picos de ventas concentrados entre el 22 y el 24 de diciembre. La coincidencia de la víspera de Navidad con un día miércoles favoreció una extensión de la oferta, la cual fue complementada por programas de financiamiento bancario. Se observó una recuperación en la demanda de fragancias importadas y un sostenimiento de la dinámica de ventas durante la totalidad del mes en comparación con periodos anteriores.

Juguetería:

Las ventas cayeron 6,6% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio fue de $48.800. El sector de juguetería registró una contracción en la facturación y ventas limitadas por la competencia de canales de comercialización de bajo costo. La dinámica comercial se sostuvo mediante descuentos por pago contado de entre el 15% y 50%, junto a financiación en 6 cuotas sin interés. Si bien la organización de eventos locales incrementó el flujo de personas en los centros comerciales, el impacto fue insuficiente para revertir el déficit operativo anual. Predominó el uso de tarjetas de crédito y promociones bancarias específicas para concretar las operaciones.

Librería:

Las ventas cayeron 1,4% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio de venta fue $34.484. La actividad en el rubro librería se concentró en la última semana del periodo, traccionada por la demanda estacional y por quienes deciden adelantar las compras para el inicio de clases mediante acuerdos con instituciones. La financiación en tres cuotas sin interés y el impacto de los bonos provinciales actuaron como dinamizadores ante un consumo restringido y con variaciones en los precios de los artículos. No obstante, el volumen de facturación no alcanzó las expectativas previstas, afectado por el desplazamiento de la demanda hacia formatos digitales. El desempeño se caracterizó por operaciones de bajo valor unitario y la aplicación de descuentos por pago al contado para incentivar la concreción de ventas.

