Elida Cuesta: “El Banco Rojo es un símbolo que dice basta de violencia”

Sáenz Peña. En un emotivo acto, que fue encabezado por la presidenta Elida Cuesta y las integrantes Flavia Quiroz, Natalia Vega y Libia Címbaro, quienes junto a la titular de la fundación Expresarte, Katia Blanc, remarcaron que cada banco simboliza la sangre derramada de tantas mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas y que sin el acompañamiento del Estado, las organizaciones y la comunidad este flagelo no va a terminar.

Bajo la Ley 3038-K provincial y con la leyenda “Vivamos con respeto y buen trato”, la iniciativa congregó a muchas mujeres en un espacio concurrido por las y los saenzpeñenses para manifestarse acerca de tanta violencia que vive el género en la actualidad. Todas coincidieron, además, en que cada vez que se emplace un banco es porque los femicidios no han terminado y muchas familias siguen pidiendo justicia.

Al término del acto, la presidenta de Muchas agradeció la participación de tantas mujeres y entidades que trabajan en la materia, como así también agregó que “este Banco Rojo significa la sangre derramada de muchas mujeres víctimas de femicidio. Hoy nos acompañaron los padres de las víctimas Antonela y Evaristo, de Quitilipi, para pedir justicia por el crimen”.

Cuesta resaltó el acompañamiento a los familiares de tantas víctimas y que “estén ellos presentes significa que la lucha continúa”. Asimismo, remarcó que ojalá no se tengan que poner nunca más bancos rojos, ya que esto sirve para que quienes pasen por el lugar se pregunten e interpelen ‘¿Qué es esto? ¿Por qué está este banco acá?’, está porque hubo alguien que ya no está, porque hubo una mujer víctima de femicidio y porque todas decimos basta, basta de violencia, queremos vivir en paz”.

Por su parte, la titular de la fundación Expresarte explicó que es el tercer Banco Rojo emplazado en la localidad “para visibilizar la problemática y que entre todas y todos podamos capacitarnos, comenzar a hablar y que el índice de femicidios en algún momento disminuya a lo largo y ancho del país, ya que es un gran flagelo”. Blanc agregó que “debemos inculcar, sobre todo a las infancias, a crear nuevas masculinidades más protectoras, igualitarias y equitativas que nos permita a las mujeres crecer más seguras”.

Finalmente, Quiroz marcó que es una tristeza tener este banco, “si bien es una alegría que tanta gente nos haya acompañado, instalar un banco más significa que sigue sucediendo, que la violencia no termina”. En ese sentido, anheló que “ojalá la gente tome conciencia con este símbolo de que tenemos que cuidarnos entre nosotras, educar, enseñar a nuestros hijos, maridos, padres, hermanos a que no es no, que a una mujer no se la toca, ni a una mujer ni a un hombre”. “Vivamos con respeto y tratémonos con respeto entre todos”, concluyó.