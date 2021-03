Empleados públicos cobran salarios el 30 y 31, pero docentes no cobrarán aumento

Resistencia. Es porque aún no hay acuerdo, y podrían cobrar por complementaria. Sin embargo el ministro Pérez Pons ratificó que si no hay acuerdo con los sindicatos docentes, el incremento no se pagará y descontarán paros.

El gobierno provincial pagará los salarios del sector público los días 30 y 31 de este mes, con la particularidad de que todos los sectores del Estado percibirán las mejoras pactadas por sus gremios en las paritarias correspondientes, mientras que el sector docente será el único que cobrará las mismas remuneraciones que en febrero, ante la falta de acuerdo con los representantes sindicales de maestros y profesores.

El dato fue confirmado a NORTE anoche por el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, quien de todos modos aclaró que los docentes percibirán los aumentos en los primeros días de abril, por planillas complementarias, en caso de que el viernes próximo haya un entendimiento entre los gremios de la actividad y el Poder Ejecutivo.

“Mientras tanto la realidad es que todos los trabajadores de todos los sectores de la administración cobrarán sus sueldos de marzo con las recomposiciones acordadas, y que no sucederá eso con el sector docente. Hubiésemos querido llegar con un acuerdo antes de la liquidación de los salarios del mes, pero no fue posible por las razones conocidas”, indicó. Como se sabe, la negociación salarial con los gremios docentes viene siendo la más dura de todo el Estado.

El gobierno formuló una primera propuesta, que fue rechazada por los sindicatos, y planteó una nueva oferta que es la que ahora analiza la dirigencia sindical.

DESCUENTOS Y PRESENTISMO

Pérez Pons dijo que el gobierno provincial “hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que el lunes las clases comiencen a dictarse para todos los chicos. Eso es irrenunciable. Es lo que nos piden padres y madres, y lo que necesitan niños y niñas”.

El ministro dijo que desea “fervientemente” que el viernes se arribe a un acuerdo, pero adelantó que en caso de que haya sindicatos que prosigan con medidas de fuerza “no tendremos más opción que aplicar descuentos por los días no trabajados e implementar una bonificación por presentismo para reconocer a aquellos docentes que estén a disposición de sus alumnos”. No obstante, dijo confiar en que la propuesta oficial será aceptada.

“Es una oferta que es de las mejores del país, y que incluye la cláusula gatillo para el caso de que la inflación supere la pauta fijada para todo el año”, remarcó.