En el Día de la Mujer Polini visito a mujeres emprendedoras y servidoras públicas en Resistencia

Resistencia. El farmacéutico, productor agropecuario y precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini, recorrió la ciudad de Resistencia saludando a mujeres emprendedoras y también a trabajadoras públicas “Ellas son el ejemplo de provincia que queremos construir”.

Emprendedoras

Polini relató “En esta ocasión visité a Gisela, Cristina y Analía, tres emprendedoras de Resistencia que, cada una en lo suyo, trabaja día a día con el objetivo de progresar y crecer, Gisela se dedica a la pastelería y fue la encargada de preparar los presentes que llevamos al resto de las homenajeadas; Cristina es modista y Analía, peluquera. Sinceramente me pone muy contento que hayan aceptado que las visite y que elijan contarme lo que hacen, cómo piensan y lo que quieren para el futuro”.

“Ayer inauguramos un nuevo banco rojo en el Comité y son eventos que a uno lo sensibilizan mucho y le invitan a replantearse un montón de ideas. Pienso en mi esposa, en mi hija, en mi nieta y en cuán importantes son para mi vida. Así, cada mujer de la provincia es importante y necesaria para mucha gente. Pensaba en lo triste que es que nos falten tantas, o en que sean muchísimas las que viven con miedo.”

Mujeres policías

“Por otro lado aproveché la oportunidad para visitar el Departamento de Violencia de Género de la Policía y el Centro de Salud El Tala; donde también conversé con agentes policiales y enfermeras acerca de las realidades de su sector y cómo viven la experiencia de enfrentarse a tantas desigualdades y problemáticas día tras día. Coincidimos es que es muy necesario un Estado presente, que dé respuestas inmediatas a sus requerimientos en estas áreas tan sensibles.”

“Tenemos la tarea de acompañarlas a todas en este proceso de empoderamiento y crecimiento personal. Lo tienen que hacer ellas, por supuesto, pero el Estado tiene que estar ahí y garantizar las herramientas para su desarrollo. Sobre todo en el caso de las que están saliendo de círculos de violencia, necesitan una mirada especial, una mano amiga que las entienda y las ayude. Hablé mucho con ellas y hoy voy a seguir acompañando sus conmemoraciones porque me interesa entenderlas: Quiero que juntos construyamos ese modelo de provincia en el que todos queremos vivir y que no distingue privilegios entre géneros. Sé que es difícil pero no creo en los imposibles. Ellas son el ejemplo”; cerró notablemente movilizado”.