En LT16 Capitanich defendió la idea de suspender las PASO e implementar Colectoras

Sáenz Peña. Admitió que hubo charlas con dirigentes del peronismo y del Frente de Todos, pero insistió con generar consensos. Repasó que se pueden suspender o hacer primarias con modificaciones. Y habló de distribución de los cargos con un 5% y sistema Dont, «para fomentar fuertemente la participación», citó.

Jorge Capitanich es además de gobernador (quien convoca a elecciones) presidente del PJ Chaco y este jueves en «La Mañana de Radio Sáenz Peña» fue consultado por el tema político del momento, que incluso melló la posibilidad de realizar la última sesión legislativa. «Tuvimos una ronda de evaluación con una gran cantidad de dirigentes del peronismo y del Frente de Todos», se sinceró Capitanich.

Según dijo el gobernador «ahí se evaluaron dos opciones que es necesario generar el máximo consenso para tomar una decisión, o suspender por un lado o eventualmente tener Primarias con un sistema de participación que implique la posibilidad de un sistema no con el 25% para la distribución de los cargos sino un 5% y sistema Dont con lo cual se fomenta fuertemente la participación».

Aclaró además: «yo siempre transmito lo siguiente, no hay ningún método que sea absolutamente justo equitativo y que sea perfecto, no, son todos métodos que tienen sus particularidades pero ningún método decide la elección; ahora donde no podemos quedar es con un método para la selección de los candidatos, entonces yo quiero hacer una ronda final digamos de consultas para lograr el máximo nivel de consenso».

Pero Capitanich advirtió en LT16 que «también en cierto que si no hay Primarias, o sea un método de selección de candidatos, si va directamente a las listas y no tenés participación en Colectoras la verdad que la posibilidad de participación social y ciudadana se restringe». «Hay que analizar bien, ventaja y desventaja, para tomar una decisión», dijo.

Finalmente mencionó que se buscará lograr consensos, y sostuvo «estamos planteando la posibilidad de que sea un sistema de Primarias de forma voluntaria y en consecuencia que cada una de las listas pueda decidir». «Como no hay un método de elección de candidatos hay que generar consensos y para generar consenso lo que no hay que hacer es tomar iniciativa de forma individual o grupal sino ver, ponernos de acuerdo y tomar la decisión de forma conjunta», cerró el tema.