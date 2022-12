En LT16 Gustavo Corradi advirtió que las elecciones en Chaco pueden ser declaradas nulas

Sáenz Peña. El diputado radical, Gustavo Corradi, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó en LT16 lo sucedido con la suspensión de las PASO y las Colectoras. Confirmo que se judicializa el reclamo, y sentenció que no permitirán que Capitanich y asociados «se lleven puesta la Constitución”.

Tras lo sucedido en la sesión ordinaria número 34 de la Legislatura provincial realizada el pasado miércoles 07 de diciembre en la que se modificó la composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales en forma arbitraria e incumpliendo con lo establecido en el reglamento interno de la Cámara de Diputados y leyes vigentes, hecho que permitió la aprobación de manera irregular de las leyes que suspenden las elecciones PASO en la provincia e implementa el sistema de candidaturas múltiples, el diputado provincial del bloque UCR Convergencia Social, y presidente de la citada comisión, Dr. Gustavo Corradi, dialogó con LT16 AM950 y mencionó que se hizo presente junto al Escribano Público Heriberto Fabián Regojo en la Secretaría Parlamentaria de la Legislatura provincial a fin de requerir se provea copia de todo lo actuado en la mencionada sesión.

Entre otros conceptos Corradi señaló también que no obtuvieron la documentación solicitada debido a que la Presidencia de la Legislatura no lo ha autorizado, «todo esto quedó plasmado en el acta que labró el Escribano actuante, muy lamentable, a lo que ocurrió el pasado miércoles en la Cámara de Diputados le cabe varias tipificaciones, constituye delito, y esta actitud de actuar en las sombras no hace más que confirmar nuestra posición, Capitanich los reunió horas antes de la sesión para pergeñar el fraude que han cometido, no vamos a permitir que el gobernador y sus asociados se lleven puesta la Constitución y el sistema democrático”, indicó.