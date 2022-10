En LT16 Marily Canata mostró su enojo y decepción con el fiscal Carniel

Sáenz Peña. La ex diputada Marilyn Canata en LT16 Radio Sáenz Peña 950 habló de su decepción por los acuerdos que la Justicia hizo con López y Pugacz. En Voces De La Jornada aseguró que la UCR, su partido, la dejo sola cuando denunció la corrupción de Omar Judís en Uncaus.

Canata mencionó que sólo pudo escuchar lo que declaraba el joven Judis, el hijo, más que lo que dijo el padre. «La culpa de todo, de lo que había pasado nunca la tuvo él, descargaba la culpa en el vicerrector López, como que López no dependía del padre», sostuvo.

Narró todo lo sucedido desde el 2016 hasta la fecha, aclarando que la investigación data de documentaciones del 2010; «a mí me quedó el sabor que no se hizo justicia con estas tres personas que arreglaron no ir presos», dijo con desazón, y argumentó: «que López y Pugacz hayan hecho un acuerdo con la Justicia me dio mucha bronca, y después sentí mucha vergüenza porque creo que se le tomó el pelo a los chaqueños, los argentinos y a mí».

«La sensación es robá hermano que no pasa nada, vos arreglas con la Justicia, cuando todavía teníamos el trago amargo de Rey», manifestó la dirigente radical, y subrayó «ellos mismo reconocen que cometieron delitos, entonces ambos ingenieros (padre e hijo Judis) están encuadrados en lo que marca el Código Penal».

«Quiero que lo que dicte la Justicia se cumpla, que la pena se cumpla efectivamente», pidió, y sobre Carniel, el fiscal que aceptó el acuerdo con López y Pugacz, Canata dijo que le da vergüenza y la decepcionó, ya que consideró que «ellos no eran ajenos a nada de lo que pasaba, de las cosas que hacían estos señores que se creían dueños de la Facultad y la provincia, porque Judis llegó a manejar 4 cajas».

