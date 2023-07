¿En qué habrán invertido los recursos que les confió Gustavo?: Ricardo Sánchez y Fabián Comisso obtuvieron en las PASO un resultado bochornoso

Sáenz Peña. Hace unos días una editorial radial mencionó el tema, y dejó en claro que Gustavo Martínez hizo su peor inversión política para obtener menos de 2 mil votos. A raíz de la crítica, que llega fundamentalmente de las bases que tienen que militar gratis mientras los «dirigentes» manejan sumas millonarias, el sector sanchista y comissista manifestó su malestar por la exposición mediática.

ChM se había preguntado en un artículo si ¿habrá llegado finalmente el fin de la carrera política de Ricardito a quien el intendente de Resistencia lo revistió de recursos y a la hora de los saldos tuvo una pobre cosecha? Y expresaba que al fin Ricardo Sánchez, hoy secundado por Fabián Comisso (el matador), descubrió las cartas y dejó al descubierto que en el terreno de la política consiguió más de lo que su capacidad dirigencial y de armado le permiten. Tras la publicación de ChM fue denunciada y bloqueada la cuenta de Facebook del responsable del medio, quien además recibió mensajes de la dirigencia del sector Gustavista en la Termal.

El artículo mencionaba que en Sáenz Peña en las PASO Gustavo Martínez cosechó 1.953 votos como precandidato a Gobernador, y su lista de diputados, donde Sánchez jugaba de local estando en 4 lugar, sumó 1.885. Pero hay un dato no menos, la lista oficial de la Corriente de Expresión Renovada denominada Para Todos obtuvo 1.292. Es decir que Ricardito sacó 593 votos menos que Gustavo.

¿Por qué la militancia saenzpeñense no lo vota a Ricardo Sánchez? ¿Tal vez porque lo conoce bien? «Hay personas que en política pueden ver bajo el agua, Ricardo te hace un asado bajo el agua» dijo un dirigente alguna vez durante este año. ¿Qué pasó, perdió el toque, el olfato, la cintura?

Lo cierto es que Ricardo Sánchez que, tras dejar la Cámara de Diputados donde casi echó raíces (aunque lleno de empleados suyos, incluso con cargos directivos) desde hace 3 años y medio es asesor de Gustavo Martínez en el municipio capitalino. Eso quiere decir que recursos (plata en mano) no le faltaron para hacer estructura. Pero, ¿se puede considerar estructura 1.292 votos donde dentro de su frente no competía contra nadie?

Caso aparte es el de Fabián Comisso, el ex concejal peronista que fue jefe de campaña en las elecciones legislativas anteriores para el espacio de Capitanich. «El matador», como le dice la parcialidad femenina no pudo levantar cabeza pese a hacer de las suyas para evitar que una lista de concejales participe, actitud que tuvo lugar a que esa lista no quería tenerlo pegado. Comisso cosechó 1.611 votos. Cosechó más que Ricardo pese a que la causa judicial que enfrenta su hermano por violación lo salpicó de cerca porque según la mamá de la denunciante Fabián supo ofrecer «un arreglo».

Las cartas están sobre la mesa. Ricardo Sánchez, gran impulsor y gestor de tantos funcionarios judiciales alineados, siempre estuvo en la mesa del armado peronista, moviendo las fichas a su conveniencia y ostentando estructura, que hoy, con los números puestos demuestra que no los tiene.

Se replanteará Gustavo Martínez la inversión que hizo en todos estos años? Cuánto habrá costado, económicamente, cada voto que obtuvo el CER en la Termal.