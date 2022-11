En tono conciliador, Rodríguez Larreta dijo que «Juntos por el Cambio no se va a separar

CABA. Horacio Rodríguez Larreta aseguró que Juntos por el Cambio «no se va a separar», en medio de cruces y la difusión del video donde la presidente del PRO, Patricia Bullrich, amenaza con golpear a Felipe Miguel, actual jefe de Gabinete de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño aseguró: «(Juntos por el Cambio) no se va a separar, estamos trabajando juntos. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo en el Gobierno, ahora llamado kirchnerismo, la oposición se ha mantenido unida, y vamos a seguir unidos, con todas las tensiones que puede haber».

En ese sentido, agregó que «bien manejada, la diversidad enriquece, es lo que nos va a permitir construir una Argentina nueva, de cambio. Terminemos con las divisiones internas».

Al ser consultado sobre el video de Bullrich y sobre si considera que debería pedir disculpas, no dio declaraciones pero dijo que «Estamos en un momento en la Argentina donde mataron a una persona en la Panamericana para robarle la moto, Rosario está tomando por las mafias, la tira de asado a 1.200 mangos (sic), y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos, ¡basta de estas cosas, falta un año para la elección, yo no me engancho, estoy harto de las peleas!».