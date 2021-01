Es tiempo de Sumar

resistencia. Desde el Movimiento Sumar UCR los concejales Daniel “Negri” Rodríguez de Gral. Pinedo, Milena Kek, de Coronel Du Graty y Carlos Merlo, de Hermoso Campo emitieron una opinión respecto al presente y futuro del radicalismo.

Los dirigentes manifestaron que: “Necesitamos urgente, una Unión Cívica Radical con fuerte presencia y genuina representación en la calle, con voz e ideas, con definiciones claras, contundente, captando el reclamo de la gente y transformándolo en antorcha que guíe, aglutina y permita construir una unidad potente, desde lo local a lo regional, hasta lograr la tan anhelada Unión Nacional. La que marcha hacia un objetivo común, reparar el estado para así devolverle al pueblo, igualdad y justicia, que no es más que su dignidad, la individual y la de la sociedad en su conjunto, esa que le fue truncada, negada y mutilada por gestiones perversas enquistadas por más de doce años. Necesitamos una UCR humanista, solidaria, con fuerte sentido social, generadora de ideas y programas reparadores que faciliten reconstruir la provincia, reactivando sus actividades productivas, dinamizando las economías local, provincial y regional, es prioritario replantear un programa de salud pública que priorice la vida y la integridad de las mujeres, los hombres, los jóvenes y niños, es fundamental generar fuentes de trabajo para atacar los flagelos de la pobreza y la desocupación. Necesitamos de la UCR, de esa que tiene capacidad de gobierno y de gestión, de la que posee prepotencia de trabajo, dedicación constante por alcanzar lo propuesto, todo bajo el compromiso ético y moral, desde el individuo dignificando las instituciones del estado, porque entiende que con el ejemplo y coherencia se inician las grandes trasformaciones”.

ASUMIR LOS DESAFÍOS

“Necesitamos de esa UCR que contagia e invita a asumir los desafíos. Necesitamos ser activos, dinámicos, estar adelantados varios pasos; para lograrlo necesitamos imperiosamente trabajar sobre tres ejes fundamentales: el pasado para comprender de dónde se viene, su origen, sus adversarios y su proceso de evolución; el presente para marcar las diferencias con la política vulgar, incorrecta, mezquina, inmoral y deshumanizada que reina en estos días, debemos ser receptivos de lo que la gente demanda, ética y moralidad en las instituciones política, administrativas y representativas, transparencia tangible, real no manipulada o desvirtuada; el futuro definiendo el plan de acción y de gobierno reparador y transformador de esta realidad tirana, porque debemos estar preparados para ser gobierno, alimentar la vocación de gobierno y gestión. No es fácil, pero se siembra en tierra fértil, no en el mar y la tierra la encontraremos en la calle, en la plaza, en espacios públicos, no encerrados en espacios infértiles. Es necesario recuperar la esencia del ser radical y más en las situaciones límites en que la irregularidad, lo inconstitucional y lo inmoral parecería ser moneda corriente, no perdamos las oportunidades de ser bandera, estar callado es aceptar la invitación al juego cómplice de lo corrompido. Se debe ser radical y más en las situaciones límites, en la que se deben salvar los principios, los valores, la decencia, el compromiso con el pueblo y aunque eso signifique romper, romper, pero no doblegarnos. Necesitamos romper la inercia de un gobierno, anárquico, inhumano, insensible, destructor, perverso, vacío de valores éticos y morales que generó un estado deficiente, anárquico, devastado, en ruina, todo sobre una práctica de manipulación y maquillaje, ocultando los problemas reales, tangibles, que se agudizaron y se evidenciaron aún más en la pandemia. Es tiempo de sumar Existe una gran tarea por delante, es hora de sumar para reparar: nos quieren aumentar los servicios de agua y electricidad como si fuera esta provincia Berna, la capital de Suiza, es de conocimiento público que esas empresas están abandonadas, desprovistas, vetustas y desatendidas, solo fue para este modelo de gobierno una billetera, en estos doce años gobernaron vaciando y mal utilizando los recursos del pueblo, es tiempo de sumar ingenio, ideas y políticas integradoras, que articulen acciones de transformaciones que nos saquen del pozo en el que nos han conducido”.- agregaron

EJEMPLOS ENTRE LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE

“Necesitamos imperiosamente avanzar sobre una convocatoria ética, moral, para instaurar valores en la sociedad, en las instituciones y así emprender la reparación que necesitamos los chaqueños, convocando a hombres, mujeres y jóvenes, independientes o no, pero referentes en sus tareas, en sus actividades, siendo ejemplos entre los que se dice y lo que se hace, es el momento de comprender a la sociedad que reclama coherencia, administraciones justas y de calidad institucional, debemos moralizar y normalizar la provincia. Es tiempo de sumar a todos sin distinciones de raza, credo, religión, desterrando toda cualidad estéril de antinomias y antagonismos, hay que sumar, es tiempo de hacerlo para comprender esta angustiante realidad, para asumir los compromisos y desafíos de emprender la marcha reparadora y alcanzar el cambio, la transformación anhelada por la gente, para hoy y para todos los tiempos. Es hora de sumar fuerzas y sabidurías para comprender este contexto difícil, complejo y lograr entre todos desatar este nudo gordiano que se alimenta y se fortalece de antinomias y antagonismos estériles, que solo brinda perpetuidad a los desvirtuadores de realidades. Es necesario sumar, sumar para avanzar y avanzar para trasformar”, concluyeron los concejales Daniel “Negri” Rodríguez- concejal de Gral. Pinedo (Sumar UCR); Concejal Milena Kek- concejal de Coronel Du Graty (Sumar UCR); y Concejal Carlos Merlo- concejal de Hermoso Campo (Sumar UCR).