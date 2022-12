Escándalo en la Legislatura: UCR y Frente Integrador opinaron sobre lo ocurrido

Resistencia. El diputado Bacileff Ivanoff dijo que «han cometido un fraude electoral». Carim Peche denunció la existencia de un «acta trucha». Y por su parte Leandro Zdero aseguró que «fue una de las peores escenas vividas en la Legislatura».

Tras el tratamiento y aprobación de la suspensión de las PASO, el diputado Darío Bacileff Ivanoff calificó lo ocurrido como una «barbaridad política». «La verdad que fue, en mis tres mandatos, la barbaridad política, democrática e institucional más grande que he vivido. El oficialismo, sin despacho, sin anoticiar a los legisladores, sin cumplir el reglamento, violándolo, violando la Constitución, sin quiera darles la palabra a los legisladores para abordar un asunto, amenazándolos cuando pedíamos la palabra con desalojarlos con el uso de la fuerza pública», planteó el diputado.

«Han cometido un fraude electoral», dijo sobre la suspensión de las PASO por el término de un año y la implementación de listas colectoras. «Todo sin despacho, sin posibilidad de debate, con artilugios ardides por lo bajo. Un día nefasto, oscuro para la calidad democrática, ojalá el gobernador vete esta barbaridad que han cometido los diputados del oficialismo, lo cual difícilmente suceda porque creo que esto ha sido pergeñado por el Gobierno provincial», señaló.

«Lo mal que están las instituciones del Chaco que la prensa tiene información de lo que se aprobó pero no la Comisión que tenía que tratar el asunto y no la Legislatura y los legisladores que estaban sentados. Esa es la barbaridad jurídica que ha sucedido, donde el oficialismo, evidentemente con temor a perder las elecciones el año que viene, diagramó este fraude a medida para modificar la Ley electoral para tener mejores posibilidades en su performance electoral «, señaló el legislador e insistió: «Un avasallamiento total».

Bacileff cuestionó a Elida Cuesta y dijo: «Recomiendo a la presidencia leer el reglamento interno del Poder Legislativo que es el que ha violado hoy ella y su bloque, la Constitución provincial y decirle que cuando la Cámara no tiene quórum es facultad del presidente que está en ejercicio de conducir el recinto tocar el timbre, comisionar a los señores secretarios a los efectos de invitar a los legisladores que se presenten e ingresen al recinto para ver si continúa la sesión o no».

«Esto es toda una pantomima, una venta de humo que hace a los efectos de victimizarse y querer tapar de esa manera todo el fraude que hoy se vivió», cerró diciendo sobre el enojo de la presidente de la Cámara de Diputados al volver al recinto a ejercer la presidencia y acusar un «intento de golpe institucional».

Carim Peche denuncia un «acta trucha»

«Trucharon un acta constitucional, la trucharon literalmente, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es el doctor Corradi y el secretario es el doctor Livio Gutiérrez, trucharon un acta diciendo que a las 15.15 convocaban a una extraordinaria, ni notificaron, aprobaron acá, no sabemos si se amplió la comisión. Nadie fue notificado, firmaron acá en esta banca», resaltó el presidente del interbloque UCR, Carim Peche.

El problema no fue el presupuesto, para nada, el problema fue con el punto 2 y 3 con el que cambiaron el sistema electoral, es decir de las PASO y las colectoras, en los cuales no solo que no nos dieron la palabra, yo estaba pidiendo la palabra y me cortaron el micrófono, no solo eso, no hay despacho y no sabemos qué es lo que se votó», detalló Peche.

Por otro lado definió: «El tiempo que tengo acá, nunca viví una situación similar. Es lamentable porque ellos tienen los votos necesarios para haber hecho esto de acá a una semana o la siguiente, no haciéndolo así, violando la Constitución, el reglamento interno, patoteándonos, nos amenazó con desalojarnos con la Policía. Esto a mi realmente me pone triste porque no mejora la calidad institucional».

Por último Peche manifestó: «Espero que el señor gobernador vete todo esto y tome cartas en el asunto porque tiene números de sobra para modificar si quiere suspender las PASO, hacer colectoras, tiene números de sobra, pero hacerlo de esta manera, con una nulidad absoluta, hasta la sesión es nula y no es el tema del Presupuesto porque se votó, el problema vino después».

Para Zdero fue «una de las peores escenas vividas en la Legislatura»

«Hoy el bloque kirchnerista, que los une a los diputados de Capitanich y del CER, han hecho una muestra de la baja calidad institucional, un avasallamiento a la Constitución y fundamentalmente al reglamento interno», dijo Leandro Zdero, quien tuvo un cruce fuerte con la presidente Elida Cuesta.

Según expresó, el oficialismo «no nos permitió participar de la discusión de la sesión cometiendo un fraude y una sesión nula, de nulidad absoluta. La verdad que hemos asistido a una de las peores escenas vividas en la Legislatura chaqueña, creo que hoy se consolida el fraude y fundamentalmente un avasallamiento institucional».

«Ha modificado a través de una resolución, sin votar, es decir, que permiten avanzar con una votación que no fue puesta a consideración, solamente la consideró la presidente sin que ninguno de nosotros levantemos la mano. Ahí ya carece de validez», opinó Zdero y agregó: «Generan una reunión que suponemos, porque andaba circulando acá la nota de la Comisión -de Asuntos Constitucionales-, donde no participa ni lo invitan al presidente de la misma -Gustavo Corradi- ni a ninguno de nuestros diputados», remarco el radical.