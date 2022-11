Están habilitadas las operaciones con reales en Nuevo Banco del Chaco

Resistencia. La compra y venta de reales se pueden realizar en las sucursales de la entidad bancaria chaqueña. Nuevo Banco del Chaco anuncia que están habilitadas las operaciones de compra de reales por línea de caja en cualquiera de las sucursales de la red del banco según las disposiciones y normativas vigentes.

Los clientes de la entidad que deseen comprar reales pueden hacerlo en la sucursal más cercana cumpliendo los siguientes requisitos: tener ingresos declarados suficientes; no haber comprado MEP o CCL en los últimos 90 días, no ser beneficiario de préstamos a Tasa Cero o tasas subsidiadas y beneficios sociales, no ser un trabajador de empresas que recibieron ATP, no haber realizado refinanciaciones de préstamos, refinanciación de los saldos impagos de tarjeta de crédito o el congelamiento de las cuotas de los préstamos UVA, no haberse inscripto para recibir subsidio de gas y/o energía eléctrica.

Nuevo Banco del Chaco recuerda las normativas y disposiciones vigentes para la compra de reales: el límite mensual autorizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por persona es el equivalente a USD 200 de la moneda en que desea realizar la compra. Los consumos en moneda extranjera realizados con tarjeta de débito o crédito se descuentan del límite mensual disponible.

Además, la operatoria se realiza por línea de caja en las sucursales NBCH de 7.30 a 12.30hs. La compra de moneda extranjera está alcanzada por el Impuesto PAIS (30%) y la retención de Impuesto a las Ganancias (35%), y debe ser autorizada por el BCRA.

La compra o venta de reales se realiza por línea de caja en sucursales NBCH. Los requisitos tanto para la compra como para la venta son: presentarse con DNI, ser titular de una cuenta (caja de ahorro o cuenta corriente), contar con saldo suficiente para realizar la operación y cumplir los requisitos y condiciones previstos en la normativa cambiaria vigente.

Las cotizaciones y los tipos de cambio así como toda la información necesaria se puede consultar en la página web de Nuevo Banco del Chaco en www.nbch.com.ar

Nuevo Banco del Chaco ni ninguna entidad oficial nunca solicitará que se revele información personal confidencial ni requerirá conocer la clave PIN, clave Token o credenciales de home banking para ninguna gestión, ni siquiera para bloquear la tarjeta. Si esto sucede, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana, reportar la situación al 0800-888-5465 (Red Link) y en la entidad bancaria.