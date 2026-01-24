Este sábado Machagai inaugura sus carnavales

Machagai. Las entradas generales tienen un valor de 5 mil pesos y se puede abonar hasta con billeteras virtuales. promoción con Tarjeta Tuya en 3 cuotas sin interés. El corsódromo se encuentra sobre el predio del ferrocarril con el único acceso principal sobre Calles Uruguay y Carlos Vechietti.

La ciudad donde se vive el “Carnaval del Corazón del Chaco” dará su inicio de la fiesta popular más grande, y van a vivir así cuatro noches de mucho brillo, ritmo y pasión que mueve multitud de familias.

El evento está organizado por la Municipalidad de Machagai y con una puesta en escena de tres comparsas que van a dar todo su show a partir de este sábado 24 de enero desde las 22hs. Y con entradas súper populares.

Con muchas expectativas, los carnavales machagaienses son un evento importante para la comunidad que espera todo el año, la realización. Los comparseros trabajaron arduamente para confeccionar sus trajes, ensayar junto a sus bandas musicales y presentaciones de figuras destacadas para esta edición. Es por eso que en estos días previos, la localidad comenzó a sentir la vibra carnavalera por las calles.

La primera noche abre la Comparsa Ará Tirí que presenta “Encantado”, luego sigue la Comparsa Areté que presenta “México”, y cierra la Comparsa Arco Iris que hará un recorrido por su historia.

Las entradas tienen un valor de $5.000 generales y se cobrara desde los 10 años en adelante. Además, desde la organización confirmaron que se podrá abonar con tarjetas de debito, crédito, QR y billeteras electrónicas. Promoción especial con Tarjeta Tuya hasta tres cuotas sin interés.

Todo listo para vivir la fiesta de carnaval en Machagai, donde se espera una gran concurrencia como es habitual todos los años, que convoca a familias de diferentes lugares del país que llegan en sus vacaciones hasta esta ciudad.

