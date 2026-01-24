Técnicos provinciales supervisan cultivos de pequeños productores en cuatro localidades

Interior chaqueño. A través del programa PRODER, el Ministerio de la Producción recorrió campos de San Martín, Pampa del Indio, Tres Isletas y Quitilipi. El objetivo es verificar el rendimiento de las semillas entregadas el año pasado y brindar asistencia técnica ante los desafíos climáticos.

Equipos técnicos del Programa de Desarrollo Rural (PRODER) completaron esta semana una intensa gira territorial por el interior chaqueño, reforzando el vínculo directo con los pequeños productores locales. La recorrida tuvo como eje central el seguimiento y verificación de los cultivos provenientes de las semillas distribuidas entre agosto y septiembre del año pasado.

Las jornadas de trabajo permitieron a los técnicos evaluar el estado sanitario de las plantaciones y relevar las necesidades más urgentes de los agricultores familiares. Desde el programa destacaron que estas visitas son fundamentales para garantizar que los insumos provistos por el Estado se traduzcan en una producción efectiva y sostenible.

El equipo integrado por Javier Giménez, Daiana Insaurralde, Yesica Aquino y Yesica Aguirre, brindó asesoramiento sobre prácticas agrícolas y control de procesos productivos. Según indicaron desde el Ministerio, este contacto permite “conocer de primera mano la realidad productiva de cada región y diseñar políticas públicas acordes a las necesidades del sector”.

La intervención busca no solo el éxito de la cosecha actual, sino también promover el arraigo rural y el crecimiento de las economías locales, entendiendo al pequeño productor como un actor clave para el desarrollo territorial del Chaco.

