Este sábado Misa de consagración a la Virgen María por parte de la Diócesis San Roque

El próximo sábado 11 de octubre, la Diócesis de San Roque vivirá un acontecimiento histórico: su consagración a la Virgen María. La ceremonia comenzará a las 8:45 de la mañana en el Arena UNCAus y reunirá a sacerdotes y fieles de las 24 parroquias de la diócesis , bajo el lema «Estoy yo, que spy tu Madre, camina con esperanza».

En el marco del Jubileo 2025 «Peregrinos de Esperanza», Sergio Nosa cura párroco de la Catedral San Roque dio detalles de la celebración mariana mas importante del interior del Chaco, las convocatoria es para el sábado 11 a la partir de las 8:45 de la mañana en la Arena UNCAus.

La jornada culminará con la Santa Misa presididsa por Monseñor Hugo Barbaro renovando nuestra fe y poniéndonos bajo la protección de la Madre de Dios.

El acto busca poner en manos de la Virgen los desafíos y proyectos pastorales de toda la comunidad. Se presentarán imágenes marianas emblemáticas y el obispo realizará la consagración.

Además, habrá música folclórica y espacios de encuentro, en una jornada que se espera sea de profunda reflexión y renovación espiritual.

Nosa explica lo que se vivirá

«Como sabemos los católicos es el acto de consagrar la diócesis a la virgen, porque tiene un significado muy importante porque exponer todos los desafíos, poner todas también las actividades poner todos los proyectos presentes y futuros de la diócesis en manos de aquella que sabemos siempre nos está cubriendo con el manto de su protección, esta es la idea de nuestro obispo de San Roque, para el cual estamos convocados todos los sacerdotes y también todos los fieles de las 24 parroquias de la diócesis o sea que toda la diócesis de alguna manera estará representada en esta celebración, que como dije comienza ya desde las ocho 45 a las nueve comienza la animación la presentación de las comunidades también las imágenes de la virgen vendrá la virgen la imagen no de la virgen de Guayana de Guayana de Taco Pozo, que tiene también una gran devoción de la gente, también estará nuestra Señora de la Laguna y la virgen de Itati va a ser la imagen delante de la cual nuestro obispo hará la consagración de la diócesis», explicó el presbítero.

«Sabemos que la virgen es una sola o madre de Jesús, pero que hay muchas advocaciones y todas ellas muy querida por nuestro pueblo, por nuestras comunidades si bien todos nosotros tenemos nuestro corazón, puesto en alguna vocación de la virgen, así que bueno el día 11 de octubre estamos todos convocados a participar y después de la misa que concluirá aproximadamente al mediodía también habrá allí puestos de alimentos para compartir y también van a poder escuchar algunos grupos folclóricos que van a hacer cantatas Marianas para poder también de este modo reavivar nuestra fe Mariana por ello invitamos a todos desde ya para el sábado 11 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana nos congregamos en la arena UNCAus», dijo el párroco de Catedral.

