Éste sábado Peppo se lanza a la Gobernación

Sáenz Peña. El ex gobernador, actual Embajador en Paraguay, Domingo Peppo anunciará su intención política desde Villa Ángela en un acto formal que tendrá lugar desde las 18 h0ras, según anunció el mismo en Voces de la Jornada en LT16.

«Vamos a plantear la voluntad mía, desde Todos Unidos por el Chaco, de liderar el camino al 2023», dijo Domingo Peppo, según publica el sitio de contenido político ChM. Repasó su relación con Jorge Capitanich y contó que sólo hay diálogo formal, dijo que no le respetaron los acuerdos, que hay quienes quieren ningunear a su espació, y mencionó que cuando fue Gobernador la cuenta con Cammesa prácticamente estaba al día.

La charla con el periodista Horacio Fernández se inició hablando de su actividad como embajador y su relación con el presidente Alberto Fernández, a quien Peppo apoya para un nuevo mandato. Y al consultársele por el encuentro de este próximo sábado en Villa Ángela, Domingo Peppo dijo que «Todos Unidos por el Chaco es una agrupación política dentro del FdeT que cuenta con hombres y mujeres de toda la provincia, y hacemos un encuentro bastante formal para hacer un planteamiento de la voluntad mía de liderar desde Todos Unidos de liderar este camino en poder generar opciones y ser opciones en el futuro en la medida que podamos construir y lograr acompañamiento, ofreciendo nuestra experiencia, aceptando los errores cometidos, las debilidades y comprometiéndonos a construir para adelante con una identidad muy fuerte».

«A mi me guastaría poder ser gobernador con un presidente como Alberto Fernández, porque nuestra gestión no fue mala en el sentido de tener encuentra el contexto que nos toco con poca inversión pública, un centralismos aplastante, igual pudimos hacer cosas y mantener la provincia de pie», lanzó sin titubeos, y anticipó así la génesis de su mensaje de este próximo fin de semana.

Agregó también: «No se si es un lanzamiento de precandidatura, pero sí es un objetivo, que hay 2023 para todos, para nosotros, para los que estamos, porque hay algunos que quieren minimizarnos o ignorarnos como espacio político, y este es un sector importantísimo que va camino al 2023. La gente esta renegando mucho con lo que le pasa con la política, y queremos estar la lado de la gente que va y vota optando por lo que cree es lo mejor».

Se le preguntó puntualmente sobre cómo es su relación con Capitanich. Y Peppo dijo: «Yo la defino como una buena relación personal y humana pero políticamente bastante alejados últimamente, no estamos hablando hace bastante tiempo. Algunas cuestiones institucionales cuando ocurren ahí sí hay comunicación mediante un mensaje de texto del cual siempre he tenido la respuesta, y él la tendrá de mi parte, pero no una convocatoria. Es más, la última vez que hablamos fue previo al cierre de las listas de las PASO, donde hubo una serie de acuerdos y compromiso que por otro lado no se cumplió, pero nosotros igual pusimos el hombro para poder ganar las elecciones generales que fue verdaderamente un esfuerzo de todos. Hoy veo que tiene un Presidente al lado como yo no lo tuve, con un gran volumen de inversión pública y acompañamiento a la provincia, yo veo todos los programas que bajan de Nación y las obras que se concretan todas están apoyadas en el contexto del financiamiento nacional, no era así nuestra situación donde nosotros para hacer cosas teníamos que ingeniarnos o conseguir dinero a partir de créditos que hemos tomados para eso y hemos hecho partícipe a todos los municipios para eso, que eran los que decidían, y de hecho la Municipalidad de Resistencia fue una de las que más crédito tomó».

No renegó de la actitud del hoy gobernador, pero dejó en claro que buscará disputar espacios de poder por que la militancia se lo está pidiendo. «Yo soy respetuoso de la actitud que tiene y del rol que cada un o tiene en el Gobierno y también se que tengo una responsabilidad política y la quiero ejercer desde ese punto de vista», sostuvo.

Por otra parte el Embajador argentino en Paraguay fue crítico con la gestión de Capitanich en la actualidad y aseguró que la gente tiene malestar. «Creo que podríamos estar mejor en Chaco en función a los recursos que se tiene, pero hay muchas situaciones que hoy desde el punto de vista de las opiniones de muchos sectores no se sienten atendidos. Muchos hablamos de cambiar de la nueva política, pero hoy lo que necesita el Chaco es más atención, como decía la ex presidente Cristina sintonía fina, ocuparse de los temas finitos que tiene que ver con la realidad de la gente», subrayó.

Para graficar más lo que ocurre aseguró que «la gente ve al gobierno de la Provincia alejado de la gente, me lo dicen los dirigentes políticos y de los distintos sectores, se valoran los anuncios pero le cuesta la concreción», y fue más al huso aún: «hay problemas en salud, en seguridad, personal de policía, hay un abandono al sistema aeronáutico que nos constó mucho, los aeropuertos están abandonados, y nosotros hacíamos mucho con recursos propios». «Hoy hay un cumulo de recursos ahorrados en el sistema financiero pero también hay deudas que no se pagan, Cammesa por ejemplo al cual nosotros entregamos prácticamente al día con mucho esfuerzo y hoy no se está pagando», citó.

Otro párrafo fue su desaprobación a la institucionalización del FdeT, a la que consideró «que solo es una movida política». «No estoy de acuerdo para nada, va en contra de lo que planteaba el propio general Perón que decía que somos frentistas pero no entregando la bandera a un nuevo partido o a una generación de partidos con un vacío legal que existe en el país y en la Provincia. El PJ siempre fue una pieza central y hoy en una federación de partidos pierde identidad. Creo que lo que viene en la política es la constitución de nuevas mayorías pero con el PJ como protagonista y no restándole protagonismo. Hoy hay que hacer un acuerdo nuevo con otros sectores y partidos para recuperar la credibilidad, y con hombres y mujeres destacados», expresó.