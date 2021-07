Evolución UCR: Bruno Cipolini habló con LT16 y planteó un espacio movilizado y competitivo

Sáenz Peña. El intendente de la Termal dejó Somos Parte para sumarse al espacio del senador Martín Lousteau. En una charla con LT16 dijo que la crítica y el aporte deben ser responsables y respetuosos. «Pretendemos un sistema político equilibrado y con alternancia», dijo.

En una charla distendida, a pocas horas de presentar su propio espacio interno en Chaco, encolumnado al senador Martín Lousteau, Bruno Cipolini destacó en Voces de la Jornada, el programa que conduce Horacio Fernández, como nace el acercamiento con el senador radical.

«Pertenecíamos a un espacio donde se ha dado un largo impasse, y se fue generando algo un poco desarticulado», dijo al reconocer su alejamiento de Somos Parte. «Desde hace tiempo venía imaginando la necesidad de generar en la provincia un espacio nuevo dentro de la UCR. A lo largo del 2020 y en lo que va de este año hemos tenido algunas charlas e incluso algunos encuentros de tipo personal, y Evolución es un espacio que invita a la UCR a pensar en un espacio diferente con un rol distinto incluso dentro de Juntos por el Cambio», dijo Bruno Cipolini este miércoles en LT16 AM950.

Sobre Evolución, que este jueves a las 19 tendrá un encuentro por Zoom, dijo que «hay ganas de ser protagonistas, de gestionar y mostrar gestión; con las particulares provinciales que las aportan la dirigencia local, le toca a mi persona la responsabilidad de la construcción, por eso mañana es el puntapié desde lo operativo con una charla en el marco de lo que se impone con la pandemia, pero haremos una charla virtual con el senador que es el referente nacional de este espacio que tendrá presencia en toda la Argentina».

Explicó que «un grupo reducido del espacio estaremos juntos y Martín se sumará de forma virtual, y está la invitación para que se sumen los que quieran escuchar lo que se ha pensado». «Pretendemos un sistema político equilibrado y con alternancia, y eso se traduce en una democracia más saludable. Desde mañana buscamos fortalecer y garantizar la presencia y construcción de este espacio en todas las localidades de la provincia», explicó el joven intendente radical.

Buscar presencia territorial

Bruno Cipolini explicó que «la construcción de este espacio tiene objetivos a mediano y largo plazo, de buscar la participación de actores que por algún motivo estén alejados de la militancia activa o bien sumar a quienes nunca se hayan vinculado a la política y tengan simpatía por el partido», mencionando también que «en paralelo tenemos un ojo puesto en lo que sucede con los tiempos electorales que corren».

«La prioridad es el armado del espacio en el mayor espacio geográfico posible, e insisto, tratar de utilizar este espacio nacional que busca protagonismo, que busca un Radicalismo distinto, que quiere que las discusiones sean abiertas y que busca la renovación, pero eso no tiene que ver con cuestión de edades», puntualizó.

Salida de Somos Parte

Al ser consultado sobre su alejamiento del movimiento que creo su padre con otros dirigentes, Bruno Cipolini explicó: «yo he tenido una charla hace unos meses con los referentes del espacio, con Roy Nikisch, Alicia Azula y Gerardo Cipolini, que fueron los constructores, y desde hace tiempo les he venido planteando la necesidad de aportar al Radicalismo pero desde otro lugar, pero ha sido una charla respetuosa y fluida, como la tengo con la inmensa mayoría de los dirigentes del radicalismo chaqueño».

Sin embargo no escondió que a algunos la decisión pudo no caer agradable. «Por supuesto que hay circunstancia que hacen que circunstancialmente, desde el punto de vista interno, nos muestren en veredas distintas, pero habrá que ver como se sigue desenvolviendo los plazos electorales», dijo, y agregó: «estamos, ante esta coyuntura, con un visión de que Evolución tendrá presencia en la mayoría de las localidades».

Dialogo con todos

Al ser consultado sobre las posibilidades de sumar su espacio a otros y disputar representaciones en este año electoral, bruno Cipolini mencionó: «conversar, con todos, como hago siempre y como me he manejado siempre». Agregó que «hay algunas cuestiones que nos están diferenciando si se quiere, que ya llegara el momento de explicitar, algunas son de un consumo muy interno de la política que puede no interesar al ciudadano». Y reiteró que «el objetivo es un Radicalismo movilizado, un espacio provincial también movilizado y competitivo, sumando a un sistema político equilibrado, donde los sistemas de control funcionen, respetando lo que la Constitución impone, y Evolución viene a aportar a ese equilibrio desde este espacio nuevo».

Se le preguntó durante la entrevista en LT16 si veía una UCR atomizada o movilizada, «hasta ahora me parece una UCR comenzando a movilizarse, yo creo que mientras la crítica, el aporte, sean responsables y respetuosos, y todos entendamos que detrás de cada uno de nosotros existe una familia que escucha lo que se dice y los análisis que se hacen, puede ser saludable», respondió.

Y finalmente insistió en señalar que «con reglas de juego claras podemos ser siempre adversarios circunstanciales leales y honorables, mientras ese sea el marco, el proceso va a ser positivo, todo lo que sea mover el fuego de manera irresponsable lo miraría con atención, pero insisto, una movilización respetuosa tratando de vencer al adversario interno circunstancial respetando reglas de juego honorables nos llevara a estar juntos y unidos en una contienda general, pensando en que la democracia tiene muchas deudas con la gente».

La presentación de Evolución en Chaco es este jueves 8 a las 19 horas. Para participar y unirse a la reunión Zoom hay que hacer clic en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/j/86975406866?pwd=bXhXeUZxeFQyM3lZNXJVaTR1L0o4QT09

ID de reunión: 869 7540 6866 – Código de acceso: evolucion