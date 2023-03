Fuerte crítica de Julio Bojanich a la realidad del Peronismo tras la interna vivida en la Termal

Sáenz Peña. Durante su participación en Voces de la Jornada, Julio Bojanich, candidato a intendente por el espacio Todos Unidos, analizó el resultado electoral del pasado domingo, y ante la cosecha de 900 votos aseguró «ahora sólo nos faltan 27.100 votos para llegar a la Municipalidad».

Julio Bojanich, militante de Todos Unidos, visitó LT16 AM950 y habló del acto electoral interno del PJ. «Ricardo no ve bajo el agua, Ricardo en política te hace un asado bajo el agua, no se como quedó pegado con esto», dijo. Le respondió a Luisina Lita sobre traiciones y deslealtades. Habló de la falta de reclamos del intendente, el agua sucia, Cámara de Comercio, entre otros.

«Todos Unidos está trabajando muy bien, todos los días, Domingo Peppo está más movilizado que nunca y hay muchas reuniones con muchos dirigentes que coinciden con los que plantea Todos Unidos», y citó la reunión con Honcheruk, con Ivanoff, entre otros, y aseguró que «se está charlando con el espacio CER», dijo Bojanich, quien anunció que será candidato a Intendente y Peppo a gobernador.

«En cuestión de horas Todos Unidos es un partido político, y dejará de ser un sector, un espacio», dijo, y sostuvo «Luisina dice que los que vayan por afuera son traidores o al menos desleales. Esto es como en el futbol, uno nace en un club hace todas las inferiores y cuando llegas a primera no te ponen porque el presidente del club no quiere, y compran uno en tu puesto, entonces te vas a otro club». «Capitanich cerró el corral dentro del Frente de Todos, lo cerró con sellos de gomas donde esos partidos tiene presidente, vice y tres vocales», dijo.

Reclamó que la gente se va del Peronismo o no está con ganas ni enamorada. Y apuntó que hay un sector que se junto, mencionando sectores importantes como el CER, Uncaus, los gremios y la CGT, «hay 20 referentes que se dicen de pesos y si dividís 600 fotos entre todos, llevan menos gente que una moto». «Ricardo no ve bajo el agua, Ricardo en política te hace un asado bajo el agua, no se como quedó pegado con esto», dijo, y agregó que «no hay nada que festejar». «A mi me echaron, me echó Capitanich, después de que en 2019 se revirtió el resultado de las PASO que se perdieron, y se revirtió porque Peppo y Gustavo también salieron a caminar».

Bojanich dijo que no hay nada que conversar. «No tenemos nada que conversar porque no nos llamaron antes. Sacaron 600 votos, celebraron que ganaron algo por fin, y ahora sólo nos faltan 27.100 votos para llegar a la Municipalidad», dijo.

También hizo referencia que «en este momento el problema más grave que tiene la gente es llegar a fin de mes, y tener seguridad, y hoy ni llega a fin de mes ni tiene seguridad».

«Se dice que la Policía es la seguridad pero el Municipio también tiene que ver con la seguridad, si el lunes le sacan a alguien la moto porque no tiene papeles, el miércoles le sacan otra moto porque no tiene papeles, y el sábado le sacan otra vez la moto porque no tiene papeles, retengámoslo un rato y averigüemos porque o tiene mucha plata o está robando motos», es sencillo el tema.