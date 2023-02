«Fuerza a las familias. Justicia por Franco, Carla y Sole», el pedido de la marcha ciudadana en Margarita Belén

Margarita Belén. En la tarde de este domingo, familiares y amigos de Franco Cardozo, Carla Meza y María Soledad Jara realizaron una manifestación para que la causa avance y recaiga el peso de la ley sobre el conductor.

Ayer por la tarde se llevó adelante una manifestación y marcha desde la plaza central de Margarita Belén hasta el acceso hasta esta localidad. El clamor para los cientos y cientos de presentes era el mismo: justicia. Es que el siniestro fatal ocurrido en la mañana del domingo 12 de febrero enlutó tanto a Margarita Belén como a Colonia Benítez, ya que a raíz del hecho murieron Franco Cardozo, Carla Meza y María Soledad Jara.

Por poco más de una hora el acceso a la localidad estuvo cerrado debido a la manifestación. Los carteles de los presentes tenían leyendas como ‘Queremos justicia ya. Que paguen los responsables‘, ‘No fue un accidente, los mataron. No fue una desgracia, fue un crimen‘, ‘Sin justicia no hay paz‘, ‘Yo no marcho por ellos, marchamos con ellos‘, ‘Fuerza a las familias. Justicia por Franco, Carla y Sole‘, entre otros.

En la oportunidad, los padres de Franco, Carla y Soledad mostraron su emoción por el acompañamiento de los cientos de vecinos de ambos pueblos, agradecieron el apoyo y unieron todos juntos el grito de ‘Justicia!‘.

Tras la marcha, se encendieron velas en los lugares donde fallecieron los jóvenes, donde se pudo vivir el hondo pesar de toda la comunidad. Lágrimas en los ojos de propios y extraños dieron el marco de una movida que busca que no se olvide el suceso y que al conductor que atropelló a los jóvenes ‘le caiga todo el peso de la ley‘, según comentaron.