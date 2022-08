Funcionarios provinciales e intendentes acompañaron a Perduk en el acto central por el Aniversario de Tres Isletas

Tres Isletas. El intendente Ladislao Perduk, además de funcionarios locales y concejales tresisletenses, estuvo acompañado de integrantes del gabinete del Gobierno de la provincia del Chaco, la Cámara de Diputados del Chaco, y el Congreso Nacional.

En el acto central por el 85º aniversario de Tres Isletas acompañaron al intendente Ladislao Perduk, al Concejo Deliberante y los equipos de trabajos del Ejecutivo Municipal la secretaria de Municipios de la Provincia, Beatriz Bogado; el ministro de Gobierno de la provincia del Chaco, Juan Manuel Chapo; el diputado provincial, Sebastián Lazzarini; el diputado provincial Salvador Jaime Parra Moreno; Diputado Nacional Gerardo Cipolini. Autoridades Judiciales, Religiosas y de las Fuerzas de Seguridad.

También los intendentes de Quitilipi, Ariel Lovey; de Miraflores, Jorge Frank; de Misión Nueva Pompeya, Vicente González; la concejal de Quitilipi, Marta Brolo.

OTROS REPRESENTANTES DESTACADOS

En esta fecha especial uno de los oradores también fue el ex intendente, ex diputado provincial y ex vice gobernador del Chaco, Don Miguel Pibernus, quien en esta ocasión dirigió unas palabras en representación de los primeros pobladores inmigrantes.

También acompañaron autoridades policiales; la Banda Militar Ministro Domingo Maracci de la Base de Apoyo Logístico de la Tercera Brigada de Monte; la Reina Departamental 2022 Carla González con sus princesas Celeste Melina Peña y Aldana Nerina Radalj y representantes eclesiásticos.

CHACO CELEBRA PRESENTE

El impresionante festival artístico cultural realizado en la localidad fue seguido y transmitido por las redes sociales de #ChacoCelebra que es un programa impulsado por el Gobierno provincial por medio del Instituto de Cultura y Lotería Chaqueña para fortalecer las identidades locales y los procesos de memorias que las sostienen, mediante la puesta en valor de las celebraciones populares más significativas de todo el territorio provincial.

TRES ISLETAS EN LENGUA QOM Y MOQOIT

Encabezado por el intendente Ladislao Perduk y el presidente del Concejo Municipal José Luis Maidana hoy se descubrió el cartel con la imposición del nombre de Tres Isletas en lengua Qom y Moqoit. El cartel está ubicado en el acceso a la ciudad y el objetivo es fomentar el conocimiento de la existencia de comunidades aborígenes en nuestra localidad y la integración del idioma.