Germán Honcheruk, intendente electo: “Hicimos una elección histórica en Villa Berthet”

Villa Berthet. El candidato del Frente Chaqueño se alzó con más del 60% de los votos en las elecciones de este domingo y aseguró que fue el “intendente más votado de toda la democracia” en esa localidad. Lamentó la derrota del frente a nivel provincial y aseguró que en “casi en todas las localidades hubo corte de boletas”.

Germán Honcheruk, que estaba a cargo de la Intendencia desde 2021 en reemplazo de su padre Atalanto Honcheruk tras asumir como legislador, obtuvo 60.74% en los comicios de este domingo para continuar al frente del Ejecutivo municipal. “Fuimos votados por la gran mayoría de los berthenses, fue un triunfo victorioso para el Frente Chaqueño”, destacó.

“Siempre trabajamos transmitiendo la necesidad y el porqué votar a nuestro gobernador, pero un porcentaje de la gente decidió no hacerlo y quedó demostrado en toda la provincia el contexto electoral. Tenemos que hacer una autocrítica y respetar al electorado chaqueño, por algo no votó la lista completa. Acá entre un 8% y un 10% cortó la boleta y casi en todas las localidades hubo cortes. La gente votó por la gestión de los intendentes y no le dio un respaldo al gobernador”, planteó.

Y aseguró: “Estamos golpeados, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando. Cada intendente tendrá que cuidar su territorio y laburar su localidad”.

Honcheruk destacó que el espacio que lidera logró sumar un concejal electo y sostuvo: “Hicimos una elección histórica en Villa Berthet, fui el intendente más votado de toda la democracia, superé la elección de 2011. Es un gran compromiso de la sociedad hacia mi persona y mi equipo de trabajo. Vamos a seguir trabajando para no fallar a la gente que nos acompañó”, afirmó.

Para el intendente electo, el resultado de las elecciones se debe a su gestión de cara a la juventud, con acercamiento a la gente y trato cotidiano con cada persona. “Hacemos un trabajo minucioso todos los días, durante todo el año y con todos los sectores”, aseveró.

Consulado sobre el escenario electoral nivel nacional, camino al 22 de octubre, Honcheruk reafirmó: “Vamos a defender y respaldar los proyectos de país que queremos, un país inclusivo, con mirada a todos los sectores, con mirada a las pymes, los trabajadores, los empresarios y a las grandes corporaciones también, al desarrollo tecnológico, a las inversiones, en toda las áreas productivas de la Nación. Ese proyecto es el que lleva adelante Sergio Massa”.

“Vienen momentos difíciles en el mundo, en en el país y en el Chaco y tenemos que dejar las diferencias de lado para que realmente podamos crecer como Nación, como provincia y como localidad”, concluyó.

Fuente: CiudadTV