«Hicieron una carrera en un instituto inexistente», dijo Lineras sobre los estudiantes de la Asociación Civil Valle del Beraca

Sáenz Peña. El ministro de Educación, Aldo Lineras, se refirió en LT16 Radio Sáenz Peña 950 a la situación de quienes cursaron la Tecnicatura en Enfermería en la

Asociación Civil Valle del Beraca. En Voces De La Jornada negó que deban pagar por el examen y dejo en claro que la institución no estuvo habilitada.

Durante una charla el ministro dejo en claro que se tergiversa la información y apuntó contra la responsable de la institución que es cuestionada por los alumnos de la Tecnicatura de Enfermería, al tiempo que negó que esos alumnos deban abonar por un examen o que existe una lista exclusiva en la que deban aparecer.

«Hay dos camadas de estudiantes que han hecho una carrera en un instituto inexistente», dijo tajante, y aseguró que «es imposible que una institución te de un título si no existe en el sistema».

Aclaró que la Asociación Civil Valle del Beraca empezó en 2018 – 2019 la posibilidad de abrir «pero nunca terminaron los papeles». «Nunca consiguió la autorización para poder hacerlo», dijo y agregó que «en 2022 tampoco pudieron conseguir la autorización para obtener la UEGP».

Lineras dijo que la gran preocupación es la realidad de quienes pagaron una cuota durante cuatro años, estudiaron y se encontraron con qué no tienen sus títulos. «El problema es lo que ya se hizo», dijo y mencionó que los estudiantes deberán reclamar mediante la Justicia.

«Hay información que no es fidedigna, pero hay más de 300 estudiantes que no vamos a abandonar», dijo Lineras, y aseguró «estamos trabajando con la ministra de Salud para un examen de revalidación para que puedan tener sus títulos, una serie exámenes no sólo uno mediante la Escuela de Salud Pública».