Inés Ortega del Frente de Todos ganó por amplio margen y será intendente hasta el 2023

Fuerte Esperanza. Este domingo se realizaron los comicios en la localidad de Fuerte Esperanza para elegir intendente.

La candidata del Frente de Todos, Inés Ortega, la viuda del recientemente fallecido intendente, se impuso ante Edgardo «Chato» Mercado y de esta manera será la intendente de la localidad.

Ortega cosechó cerca del 69% de los votos. Según el escrutinio provisorio generado por el Tribunal Electoral del Chaco en las 15 mesas escrutadas, la actual coordinadora del gabinete municipal fue electa jefa comunal con 2318 (68.89%) sobre 1047 (31,11%) de su opositor Egardo Mercado y de esa manera completará el mandato de su esposo fallecido Walter “Bulinki” Correa.

Cerca del 75% de los habitantes de Fuerte Esperanza, Comandancia Frías (77%) y parajes aledaños concurrieron a votar en las distintas mesas habilitadas.

Ortega cumplirá el mandato hasta el 10 de diciembre de 2023 y será la sucesora de Walter “Bulinki” Correa, quien falleció el pasado 6 de diciembre

La intendente electa recordó a su ex marido y agradeció a la comunidad en esta jornada tan significativa para ella: «Estoy muy emocionada y agradecida a toda la comunidad que ha venido a darnos el voto con el corazón y a Walter que justo hoy se cumplen dos meses de su desaparición física”.

«Cada palabra y cada abrazo que me dieron hoy me sanaron y me curaron el alma», explicó Ortega en declaraciones a Canal 9.

Cabe recordar que estas Elecciones Extraordinarias se dieron luego del fallecimiento del jefe comunal, Walter “Bulinki” Correa el pasado 6 de diciembre de 2021.

En ese marco, el gobernador Jorge Capitanich se comunicó con la intendente electa, Inés Ortega para felicitarla por el triunfo electoral.

«El voto popular respaldó a Inés Ortega de manera contundente con el 69 por ciento, convirtiéndola en la flamante intendenta elegida por la voluntad popular», señaló el gobernador Jorge Capitanich

«Seguramente desde el cielo Bulinki habrá inspirado nuestro mejores actos», argumentó el gobernador En ese sentido siguió: «No te vamos abandonar nunca, vamos a seguir trabajando codo a codo».

En la contienda electoral participaron dos alianzas transitorias: “Impenetrable Unido” y “Frente De Todos”.

«Impenetrable Unido», integrada por los partidos Unión Cívica Radical, Pro Propuesta Republicana y Afirmación para una República igualitaria ARI, y postuló como candidato a jefe comunal a Edgardo «Chato» Mercado.

Y “Frente de Todos”, alianza conformada por el Partido Justicialista, Causa Reparadora, Frente para el Cambio, Nuevo Espacio de Participación NEPAR, Partido de la Concertación Forja, Diálogo Abierto por el Reencuentro. Esta lista llevó como candidata a intendente a Inés Josefa del Carmen Ortega.