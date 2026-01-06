Inicia hoy el cronograma de pagos de haberes de diciembre para la administración pública

Resistencia. El Gobierno provincial confirmó las fechas de acreditación de salarios para los trabajadores del sector público. El cronograma comienza este lunes con el sector pasivo y continuará mañana con los activos.

El Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco anunció el inicio del calendario de pagos correspondiente a los salarios del mes de diciembre de 2025. Según el esquema oficial, los fondos se acreditarán de manera escalonada a través del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Fechas y modalidades de cobro

El cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 5 de enero (Sector Pasivo): Los jubilados y pensionados tendrán acreditados sus haberes en cajeros automáticos a partir de las 21:00 horas de hoy. Quienes prefieran el cobro por ventanilla, podrán acercarse a las sucursales bancarias el día de mañana.

Martes 6 de enero (Sector Activo): El personal en actividad podrá disponer de sus sueldos a través de los canales electrónicos (cajeros y banca móvil) a partir de las 21:00 horas. El retiro por ventanilla quedará habilitado el miércoles 7 de enero.

Uso de canales electrónicos

Desde el NBCH recordaron a los usuarios que se encuentran vigentes todos los canales de banca electrónica para realizar transferencias, pagos de servicios y compras con tarjeta de débito, evitando así las filas en los cajeros durante las jornadas de alta demanda.

