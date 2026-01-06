Tarjeta Tuya: 3 cuotas sin interés en supermercados, carnicerías, verdulerías y despensas

Resistencia. Se encuentra vigente la promoción que permite a las familias chaqueñas comprar en 3 cuotas sin interés, todos los días, en comercios adheridos de todos los rubros de alimentos.

Para acompañar Las familias chaqueñas, tarjeta Tuya tiene una promoción en 3 cuotas sin interés, disponible todos los días para la compra de alimentos en comercios adheridos de toda la provincia.

Hasta el 15 de enero los clientes de tarjeta Tuya podrán acceder a este beneficio en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios. Los comercios adheridos se pueden consultar en la web oficial de NBCH: www.nbch.com.ar/promociones

La promoción para comprar todos los días en 3 cuotas sin interés en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios estará vigente para las versiones de la tarjeta de crédito: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme, Tuya Pyme Rural, Tuya Activa y Tuya Agro.

Más promociones con Tuya

Con las promociones de tarjeta Tuya, Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de acompañar a las familias chaqueñas, impulsar el consumo responsable y fortalecer al comercio local, promoviendo el movimiento de la economía provincial.

Farmacias: las compras en farmacias adheridas se pueden realizar en 3 y 6 cuotas sin interés con todas las versiones de la tarjeta chaqueña.

Combustibles: los días martes y jueves en estaciones de servicios adheridas, los clientes de Tuya accederán a 3 cuotas sin interés.

Beneficio para nuevos clientes

Con el objetivo de seguir acercando más chaqueños y chaqueñas a los productos financieros del banco, NBCH incorpora el beneficio “Primera compra con Tuya”, que ofrece 30% de reintegro en el primer consumo con un tope de $20.000.

El reintegro se acredita automáticamente y puede aplicarse a cualquier compra con Tuya en comercios adheridos, convirtiéndose en un incentivo directo para quienes utilizan la tarjeta por primera vez.

Para solicitar la tarjeta chaqueña, se puede hacer de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH.

Para activar la tarjeta, está habilitada la opción telefónica al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290.

Nuevo Banco del Chaco nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco.

