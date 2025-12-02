Inscripciones abiertas para la temporada 2025-2026 en la escuela de natación del Polideportivo Municipal

Sáenz Peña. Desde este lunes en el polideportivo municipal, comienzan las inscripciones para las clases de natación en la escuela municipal, así lo anunciaron en conferencia de prensa el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, el subsecretario Iván Arredondo y los profesores Denis Cancelarich y Nadia Cabral.

“La temporada de pileta comenzará el próximo 16 de Diciembre, a partir de hoy pueden pre inscribirse o consultar los interesados en participar de la escuela de natación para niños a partir de los 5 años, adultos o aqua gym” detalló el subsecretario de Deporte Social y Comunitario.

Germán Rearte agregó que por la mañana la Dirección de Adultos mayores tendrá su lugar “hoy también tenemos a las fuerzas trabajando en la pileta, las escuelas; deportes adaptados, escuelas especiales son actividades extras a la escuela de natación que tendrán sus horarios; habrá también profesores capacitados para recibir a las personas con discapacidad en el natatorio. Contaremos con 4 guardavidas por día para cubrir la seguridad, tratamos que no se nos escape ningún detalle; además estamos tratando de cerrar lo que es PIM, que es la actividad acuática para mujeres embarazadas” y agregó que en el mes de Febrero se realizará un torneo como se realizó el año pasado que convocó a más de 500 participantes de instituciones que tienen colonias de vacaciones de la ciudad y alrededores.

Las actividades en el natatorio se van a realizar de martes a viernes, en todo lo relacionado a la escuela de natación y aquagym; sábados y domingos por la tarde pileta libre abierta a la comunidad de 16 a 20 hs. Los lunes no se realizan actividades para el mantenimiento semanal de la pileta.

Costo por clases $1500, combo de 8 clases (2 semanas) $12.000; aqua gym y pileta los fines de semana el costo es de $2000 cada uno. Los cupos son limitados; los inscriptos deberán presentar ficha médica, fotocopia de DNI y los niños autorización de los padres; es obligatorio el uso de gorro y antiparras.

