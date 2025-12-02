Los CICs, comedores y merenderos cerraron el año con una gran kermés

Sáenz Peña. En el predio de Ferichaco la municipalidad realizó el cierre anual de los CICs, comedores y merenderos una gran Kermés, donde cada uno de ellos mostró a la comunidad, lo realizado a lo largo de 2025.
Durante la tarde-noche del sábado cientos de familias que participaron de los distintos talleres y capacitaciones brindadas en los Cics, comedores y merenderos, pudieron exhibir sus trabajos, demostrar los aprendido y recibieron los certificados de finalización de los mismos.
En la ocasión se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte; el subsecretario German Arriola; el coordinador de los CICs Juan Novosad; los profesores a cargo de las distintas actividades y demás funcionarios municipales.
El año culminó con un trabajo exitoso, llevado adelante por cada uno de los Centroa Integradores Comunitarios, comedores y merenderos de la ciudad, donde niños y adultos son contenidos, pueden realizar talleres de oficios, aprender y capacitarse para poder desarrollarse y mejorar su calidad de vida.