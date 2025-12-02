Los CICs, comedores y merenderos cerraron el año con una gran kermés

Sáenz Peña. En el predio de Ferichaco la municipalidad realizó el cierre anual de los CICs, comedores y merenderos una gran Kermés, donde cada uno de ellos mostró a la comunidad, lo realizado a lo largo de 2025.

Durante la tarde-noche del sábado cientos de familias que participaron de los distintos talleres y capacitaciones brindadas en los Cics, comedores y merenderos, pudieron exhibir sus trabajos, demostrar los aprendido y recibieron los certificados de finalización de los mismos.

En la ocasión se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte; el subsecretario German Arriola; el coordinador de los CICs Juan Novosad; los profesores a cargo de las distintas actividades y demás funcionarios municipales.

«Para nosotros siempre es un orgullo mostrar todo el trabajo que se hace desde los Centros Comunitarios, sumado ahora a todos los talleres y capacitaciones en los comedores y merenderos, que es muchísimo y beneficia a muchos vecinos», expresó Germán Rearte.

Por su parte el Coordinador de los CICs comentó que son ocho Centros Integradores que funcionan en la ciudad: Matadero, San Cayetano, Santa Mónica, María Madre de Esperanza, Colón, B° San Martín, Piñeiro y NIDO.

«Por primera vez se está realizando un trabajo conjunto con los talleres de comedores y merenderos» detalló Juan Novosad coordinador de los CIC quien destacó además la concurrencia a pesar de las altas temperaturas.

Los asistentes pudieron observar y tomar conocimiento de los diferentes cursos y talleres que el municipio tiene y que son totalmente gratuitos como repostería, peluquería, electricidad, gestoría del automotor, refrigeración, manualidades, artesanías donde trabajan con materiales reciclables, madera, entre otros.

El año culminó con un trabajo exitoso, llevado adelante por cada uno de los Centroa Integradores Comunitarios, comedores y merenderos de la ciudad, donde niños y adultos son contenidos, pueden realizar talleres de oficios, aprender y capacitarse para poder desarrollarse y mejorar su calidad de vida.

Compartir