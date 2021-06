Jara sobre la vacunación: «el que recibió la vacuna volver a cubrir su lugar de trabajo»

Sáenz Peña. El sindicalista dijo en Radio La Red que el personal está muy cansado. Pidió una resolución u ordenanza que dicte la obligatoriedad de vacunarse. Las obras de ampliación del cementerio quedaron frenadas porque no hay personal.

Néstor Jara, secretario general del SUOEM, (Sindicato Unión Obreros Empleados Municipales), dialogó con Radio la Red sobre el plan de vacunación que se está llevando a cabo para inocular contra el covid-19 a empleados municipales.

En primer lugar explicó que el 25% en relación al número de empleados que hay en el municipio, se corresponde con 1.500 dosis.

En esta línea indicó que en la primera y segunda tanda se destinaron para cada una 300 dosis, por lo que restaría la llegada de 900 dosis. “Hay mucha gente que ya se vacunó y también otras que no se quieren vacunar porque no es obligatorio”, indicó.

Frente a este contexto, Jara señaló que se debe trabajar para sacar una resolución que establezca que los empleados municipales están obligados a recibir la vacuna contra el covid-19, “sino vamos a seguir con la demanda de trabajadores municipales en cuestión de licencias, hoy hay trabajos que no podemos realizar, servicios que no podemos cubrir porque los empleados están con licencia por covid”, señaló.

Asimismo explicó que hay otro grupo de trabajadores que se vacunaron pero siguen en su domicilio debido a que “hay un sistema que todavía no se notificó la ordenanza en vigencia, la cual indica que los trabajadores que se vacunaron y estaban con licencia por covid, deben volver a cubrir sus lugares de trabajo. Me parece que se va retrasando todo porque no se trabaja coordinadamente”, afirmó Jara.

En esta línea señaló que el intendente tiene que decir que sacará una resolución para que los empleados municipales tengan la obligación de vacunarse, “exigirles, porque necesitamos que los empleados estén cumpliendo con los servicios”, reiteró.

Jara aclaró que cuando habla de desorganización se refiere a que “quizás estamos vacunando al que está en la casa y no al que está en la trinchera” y señaló que no hay un registro de las personas que se vacunaron por lo que expresó que se debería pedir el DNI y recibo de sueldo o un comprobante de haberes, para recibir la vacuna.

“Creo que debemos hacer un censo para ver quiénes son los empleados que faltan vacunar y tener una reglamentación interna que diga que es obligatoria la vacunación”, manifestó y agregó que “hay gente que está hace un año medio con licencia de covid, y los ves en movimientos por todos lados”.

Por otra parte indicó que las obras de ampliación del cementerio quedaron frenadas porque no hay personal, “hay un 75% del parámetro de enero a junio de alza de los fallecidos por covid-19 y vamos a tener que ocuparlo así como esta, a media obra”, indicó.

Para finalizar expresó que se debe generar un sistema para que el empleado municipal sea vacunado, vuelva a su lugar de trabajo y se pueda generar más recaudación que deriven en aumentos de sueldos y cuestiones que la municipalidad necesita.