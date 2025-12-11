Julio Ferro y Diego Gutiérrez, nuevos integrantes del Gabinete de Zdero

Resistencia. Ferro que fue electo diputado provincial no asumirá ese cargo y reemplazará a Pato Gómez en Ministerio de Gobierno. Gutiérrez dejará la vocalía del IPDUV para asumir como Ministro de Desarrollo Humano en reemplazo de Gabriela Galarza. La renuncia o licencia de Ferro permitirá el arribo a la Legislatura de Edgardo Taty Reguera.

En el marco de una nueva etapa de gobierno, se comunica la incorporación de nuevos funcionarios para seguir consolidando una gestión basada en la buena administración, el orden, la educación, el fortalecimiento del sistema de salud y más seguridad para todos los chaqueños.

En este sentido, se designó al Dr. Julio Ferro como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y al Dr. Diego Gutiérrez, como nuevo ministro de Desarrollo Humano.

Ambos funcionarios asumirán este jueves por la mañana en la Casa de Gobierno, en horario a confirmar.

NUEVOS MINISTROS

Julio Ferro – Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos

De profesión Abogado, se desempeñó como asesor legal de la Gobernación y fue electo legislador provincial en las elecciones pasadas. A partir de esta designación, encabezará la cartera encargada de impulsar políticas vinculadas a la institucionalidad, el fortalecimiento del diálogo social, la justicia y los derechos humanos en la provincia.

Diego Gutiérrez – Ministro de Desarrollo Humano-

De profesión Abogado, actualmente se desempeña como Vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y social, fue convocado para conducir el Ministerio de Desarrollo Humano, uno de los ejes centrales del actual esquema de gobierno.

LA GESTIÓN AVANZA, NO SE DETIENE

«Estos cambios se dan en el marco del Plan Estratégico Provincial, señalando que la dinámica del contexto actual demanda también equipos en permanente actualización. La gestión avanza, no se detiene, y se profundiza el rumbo de trabajo trazado desde el inicio de la gestión», señalan desde el interior de Gobierno.

REGUERA A LA LEGISLATURA

La llegada de Julio Ferro al ministerio de Gobierno dará lugar a una renuncia o licencia en su cargo de diputado provincial, para el que fue electo en mayo pasado, oportunidad en que le enrostraba a Capitanich que sería testimonial. Renunciando o pidiendo licencia Ferro permitirá el arribo a la Legislatura del saenzpeñense Edgardo Taty Reguera, el ex presidente del Consejo de la Magistratura de estrecho vinculo con el intendente Bruno Cipolini, quien sigue consolidando su acompañamiento al gobernador Zdero.

En una Legislatura con paridad de 16 a 16, y con muchas caras renovadas, sin legisladores que tengan oficio y por sobre todo oratoria, Reguera, que desde hace tiempo fue uno de «los pegadores» más encarnizados para castigar la figura del ex gobernador Capitanich y su relación política con piqueteros, se convertirá en una fuerte apuesta en la Cámara de Diputados.

