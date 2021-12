La Cultura y la Política entristecida: se apagó la voz de Roberto Bracone (Elio Roca)

Sáenz Peña. El cantante, político, ex candidato a vicegobernador del peronismo y ex diputado, se marchó esta mañana, tras semanas de estar internado. Su hija confirmó la noticia con una publicación en las redes. Era uno de los propietario de LT16, la AM saenzpeñense decana en el Chaco.

En la mañana de este domingo, la hija de Roberto, Giorgina, publicó en las redes sociales. «Cantaba en terapia intensiva. Escribió dos canciones nuevas . Mi vida con el ha sida plena, llena de amor y apoyo. Lo voy a extrañar hasta el último día de mi vida, y en ese momento lo voy a encontrar y le voy a decir que me quedo debiendo una piña colada, y un rum punch en las playas de la República».

Roberto, que obtuvo múltiples reconocimientos en Latinoamérica como cantante, fue candidato a vicegobernador en 1995 acompañando en la fórmula a Florencio Tenev, pero no pudieron obtener el triunfo. También fue candidato a legislador provincial en 2019, y en 2016 había asumido como diputado ante la vacante producida por la renuncia presentada por el exlegislador Martín Nievas, y completó ese mandato hasta diciembre de 2017. Ese año asumió en la Subsecretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción, tarea encomendada por el ex gobernador Peppo como una suerte de embajador chaqueño.

“Roberto ha tenido una extensa trayectoria artística y política, mostrando su condición de persona solidaria y de bien”, recordó hoy el gobernador Jorge Capitanich al despedirlo, y agregó: «lamentamos profundamente el fallecimiento de Roberto Bracone, rogando por el descanso eterno de su alma”.

Roberto Bracone (Elio Roca) desde hace años estaba al frente del programa central de LT16 AM950, Radio Sáenz Peña (ex Radio Esmeralda), empresa de comunicación que le pertenecía y en la que compartí acciones con la familia del ya extinto abogado Juan Gregorio Resanovich.

«La Mañana con Elio» fue un sello que distinguió su perfil humanista y humilde. Hacía campañas para conseguir desde medicamento hasta prótesis ortopédicas para intervenciones quirúrgicas. La gente lo visitaba cada mañana en su programa, el que condujo hasta días antes de su descompensación aquel domingo de elecciones donde fue a votar por su Peronismo amado.

El conocido artista y político chaqueño Roberto Bracone, de 78 años, falleció en las últimas horas en Resistencia, donde se encontraba internado con diagnóstico de “lumbalgia aguda” con una “hernia de disco en la cintura”.

El 23 de noviembre, el conocido cantante de música latina, alias Elio Roca, se sometió a una cirugía de columna que se extendió durante cinco horas y se recuperaba en un sanatorio de la capital de Chaco.

Bracone ya había sufrido una descompensación luego de votar en las PASO, el 12 de septiembre pasado, cuando debió ser asistido y trasladado a la UME de la Uncaus. Allí, tras ser atendido, le diagnosticaron “lumbalgia aguda” con una “hernia de disco en la cintura”.

Roberto Orlando Bracone Macceialli nació en Sáenz Peña el 3 de agosto de 1943. Como cantante lanzó su álbum debut, Bella, bionda, Carina, en 1965. Es conocido por los sencillos “Deseo ser tu amor”, “Te necesito tanto, amor” y “Yo quiero dibujarte”. Además de cantar, también ha trabajado como actor en varias películas argentinas y se dedica a s vez a la actividad política.