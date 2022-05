La Oposición no acompañará la descentralización del Estado: educación, la salud y la seguridad deben ser administradas por la Provincia

Sáenz Peña. Diputados del Interbloque UCR junto a los integrantes del Foro de Intendentes radicales participaron de una reunión de trabajo en la cual se analizó el proyecto de Ley 205/20 «Creación del plan provincial de descentralización y desarrollo municipal» enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura.

Al respecto los legisladores señalaron: «Es un proyecto complejo que no puede ser abordado a las apuradas como pretenden los diputados del oficialismo, merece un análisis y un debate pormenorizado ya que transfiere a los municipios facultades que hasta ahora competen al Poder Ejecutivo, para que se entienda, estamos hablando de transferir a los intendentes, mediante la suscripción de convenios, la administración de los servicios de salud, educación, seguridad y obra pública entre otros bajo el fundamento de desburocratizar y descentralizar el poder del Estado provincial».

«El proyecto no es claro en varios puntos, en cuanto al financiamiento si bien menciona la creación de un Fondo de Financiamiento de Descentralización, no se especifica cómo se constituirá, dicho de otra manera ¿De dónde va a salir el dinero? El gobierno provincial permanentemente aduce no disponer de recursos para mejorar salarios, servicios o realizar las obras necesarias, todos sabemos que en el interior las escuelas, hospitales, puestos policiales, caminos o los canales de desagüe están en estado deplorable, no hay cuantificación ni diagnóstico, no se puede avanzar en estas condiciones», añadieron.

Remarcaron además que «creemos también que es una Ley que avasalla las autonomías municipales garantizadas constitucionalmente, y que persigue otros fines que distan mucho de optimizar las gestiones municipales o mejorar el día a día de las personas, hoy ya existen algunos convenios y no se cumple con las transferencias de recursos, por ejemplo, Secheep, comedores, los fondos establecidos en la Ley de Cultura».

Finalmente expresaron «la provincia atraviesa momentos críticos en materia económica y social, una Ley de estas características requiere una discusión sincera que permita alcanzar consensos, con este objetivo hemos solicitado una audiencia al señor gobernador que esperamos sea atendida».