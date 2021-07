La UCR aspira a obtener 8 bancas este año

Resistencia. Así lo mencionó el jefe de bancada radical, Carim Peche, en una entrevista que hace semanas publicó DiarioChaco. Peche consideró que Chaco se juega que “el oficialismo kirchnerista no tenga los dos tercios en la Cámara de Diputados”, aunque añadió que “a veces tienen los dos tercios porque el diputado Obeid del PRO vota la mayoría de los proyectos con ellos”.

Carim Peche culmina su mandato de diputado provincial este 2021 y sobre una renovación dijo: “soy una persona del partido y siempre veo lo que el partido piensa” pero dejó en claro que “debemos hacer una oposición muy fuerte”, y además aseguró que “el gran objetivo nuestro es el 2023, el paso del 2021 es un escalón”.

Ante la consulta del diario digital líder en la provincia sobre qué sería hacer una buena elección, Peche respondió tajante: «Y sacar ocho bancas. Porque si sacamos menos de seis bancas ellos tienen los dos tercios, o sacando seis bancas».

Peche fue crítico con Frente Integrador, que compiten por el voto opositor, y señaló que «son lo mismo, Bacileff Ivanoff es lo mismo que Capitanich, es lo mismo que Peppo, es lo mismo que todos los dirigentes del kirchnerismo». Peche no cree que Bacileff Ivanoff sea opositor, «ellos venden eso, y mucha gente del Chaco lamentablemente de buena fe compró ese discurso».

«Usted comparte ocho años con una fórmula y un año de gobernador y le quiere hacer creer a la gente que no tiene nada que ver, que no sabía de los casos de corrupción. Bueno, si hay mucha gente de buena fe que le quiera creer, que le crea. Pero son exactamente lo mismo, no hay diferencia. Casos de corrupción hubo en todos los mandatos de ellos, funcionarios que están presos», dijo Peche.

Sobre las internas en el Radicalismo, incluso las intenciones de Aída Ayala de volver al ruedo en la provincia, Peche le dijo a DiarioChaco que «por supuesto todo dirigente tiene el derecho a presentarse a elecciones, hoy tenemos la existencia de cinco línea internas en el radicalismo, y las PASO lo que permiten indudablemente es que el que quiera ser candidato se presente y la gente decidirá a qué candidatos acompaña dentro de nuestro espacio político, que no sólo es el radicalismo, es la Coalición Cívica, es el PRO, el PRO hablo del partido PRO no de un dirigente, que también están dentro de nuestro espacio político. Ahora veremos quien termina siendo candidato. Indudablemente hay algunos que tienen algunos problemas que tendrán que solucionarlos, como corresponde. Nosotros estamos apoyando el proyecto de ley de ficha limpia que significa que toda persona para ser candidata no tenga que tener ningún proceso ni ninguna denuncia, que sería bueno porque hoy la dirigencia política, la clase política está desprestigiada».

Finalmente, en lo que respecta a esta parte de la extensa entrevista, Peche remarcó: «Hay una crisis de credibilidad en la sociedad tanto argentina como chaqueña, entonces me parece que la clase política tiene que dar el ejemplo, ya que tanta veces es criticada. Yo no me considero ni mejor ni peor a ellos, pero sí soy diferente, los radicales somos diferentes, no tenemos esa esencia o esa matriz, que no digo todos, no se puede generalizar y decir todos los kirchneristas son corruptos. Si usted es una buena persona va a ser buena persona si milita en cualquier partido y si es mala persona va a seguir siendo una mala persona en cualquier partido», y pidió «hacer una oposición muy fuerte, vuelvo a repetir siempre constructiva, pero que se necesita cambiar muchísimas cosas en el Chaco y en el país».